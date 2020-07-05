那些我愛過的人．短評｜黃翠如林文龍各有秘密　愈揭愈多大反轉

TVB劇集《那些我愛過的人》即將進入結局篇，劇集在本周亦來到關鍵位，7年前的車禍真相呼之欲出！雖然上周劇情已經逐步揭開謎團，但始終留下了懸念，尤其是神秘人一次又一次威脅方樂汶（黃翠如飾），如果說神秘人的電話：「你估吓下一個到邊個出事」已經令觀眾睇到好肉緊，姜煜誠（林文龍飾）的回憶片段就絕對更「吊癮」！

你估吓下一個到邊個出事？（YouTube影片截圖）

神秘人不斷恐嚇：

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上周劇情提及當年的車禍除了方樂汶同姜煜誠之外，龔嘉豪（黃嘉樂飾）同龔芊芊（王卓淇飾）兩兄妹亦牽涉其中，當中芊芊的失聯男友Edison亦相當可疑。而在本周劇情中，終於揭開Edison的真正身份就是Eden（李任燊飾），這是十分關鍵的線索，最後芊芊因為癌症在Edison懷中逝世極有可能激起了Edison的復仇之心，可以說芊芊與Edison的結局直接推動了劇情發展。另一邊廂，方樂汶同姜煜誠多次被神秘人襲擊，更加吸引到觀眾一起猜測神秘人的身份，成功令觀眾追下去。

芊芊（王卓淇飾）與Edison（李任燊飾）的結局直接推動了劇情發展。（YouTube影片截圖）

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雖然神秘人的出現令劇情變得緊張，但其實劇中亦加入了不少感動位及搞笑位緩和氣氛。當中Sabrina（陳自瑤飾）痛失BB崩潰大喊的一幕，睇到觀眾心都痛埋！由最初的堅決墮胎，到母性大發放棄想法，再到發現胎兒是葡萄胎，YoYo在演繹時完全呈現出Sabrina的心路歷程，相當有層次，亦令觀眾感同身受。而崔姑娘（麥皓兒飾）生擒古醫生（馬貫東飾）這段「霸王硬上弓」的戲碼又增添了趣味，緩和緊張的氣氛。

Sabrina（陳自瑤飾）痛失BB崩潰大喊的一幕，真係好慘。（YouTube影片截圖）

崔姑娘（麥皓兒飾）同古醫生（馬貫東飾）這段「霸王硬上弓」的戲碼十分搞笑！（YouTube影片截圖）

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不過要令觀眾繼續追看到大結局，懸疑性絕對是重要因素，尤其是第20集的結尾最為關鍵。正當所有人都以為一切事都是Eden為芊芊復仇的計劃時，方樂汶的懺悔同姜煜誠的秘密又令整個故事來個大反轉！方樂汶向姜煜誠坦白7年前是因為自己搶軚才造成車禍，但竟然另有隱情！姜煜誠回憶起往事，原來當年太太Mavis（楊卓娜飾）所駕的車剎掣失靈，最後撞上方樂汶的車造成嚴重車禍，這個結果出乎意料之餘，更成功捉到觀眾的心態，想知道真正的罪魁禍首是誰，觀眾就要全情投入，看完大結局才見分曉！

方樂汶為自己搶軚而懺悔，但原來姜煜誠太太Mavis（楊卓娜飾）所駕的車剎掣都失靈！（YouTube影片截圖）

方樂汶同姜煜誠各有秘密：