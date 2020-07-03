那些我愛過的人｜陳自瑤痛失BB崩潰大喊　一切全因黃翠如而起？

TVB劇集《那些我愛過的人》將會在下周進入結局篇，劇情亦愈來愈緊張。在昨晚（2日）播出的一集中，Sabrina（陳自瑤飾）在產檢時發現胎兒是葡萄胎，要做吸宮手術保命。雖然她表面上不在乎，但事實上非常傷心，更躲在廁所崩潰痛哭，不少觀眾都大讚YoYo在演繹這一幕時相當有層次！不過同時亦有網民認為Sabrina完全是被方樂汶（黃翠如飾）拖累，才要經歷失去胎兒之痛！

Sabrina（陳自瑤飾）痛失BB崩潰大喊的一幕，睇到觀眾心都痛埋！（YouTube影片截圖）

點擊下圖重溫YoYo痛哭一幕：

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劇中Sabrina與阿鋒（李日昇飾）發生一夜情後意外懷孕，原本打算墮胎，但方樂汶不斷遊說Sabrina生下來，之後Sabrina更因為照顧幸而（黃芷晴飾）而母性大發，最後放棄墮胎的想法。不過不少網民就認為方樂汶並沒有真正為Sabrina考慮，一來阿鋒是一個「大細路」，再者Sabrina自己亦未準備好，做未婚媽媽對BB更是不負責任。而Sabrina如今搞到空歡喜一場，跟方樂汶也有很大關係。

Sabrina完全未準備好做未婚媽媽，但方樂汶（黃翠如飾）不斷遊說她生下來。（YouTube影片截圖）

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另一邊廂，神秘人繼續向方樂汶展開復仇行動，原來當年的車禍全因她搶方向盤而起，繼而令阿輝（翟威廉飾）及Mavis（楊卓娜飾）當場死亡，芊芊（王卓淇飾）受重傷，更改變了車禍中的當事人及身邊人的人生！當中姜煜誠（林文龍飾）一家、方樂汶一家、芊芊一家都因為受車禍牽連，失去至親，有網民直指方樂汶才是全劇的「害人精」，足足禍害了16個人！

神秘人再恐嚇方樂汶！（YouTube影片截圖）

方樂汶害咗16個人：