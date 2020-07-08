關曉彤高考成績破500分封學霸　楊冪靠吸氧氣溫數學考上大學

年復一年又到高考日子，千千萬萬的莘莘學子十年寒窗苦讀，只為在這個時候考得好成績能夠金榜提名。而今年高考時間因為疫情問題而整整推遲了一個月，在7月7日至8日舉行，而放榜成績將在7月中就會公布。

而不少學生們追捧的偶像都曾經歷過這個難忘時刻，當中人氣女星楊冪﹑關曉彤﹑迪麗熱巴等人的成績都非常不俗，不過影后周冬雨的成績就似乎不太理想，連進入第三等大學的資格都沒有，直到現時仍被廣大網友嘲諷。

關曉彤同周冬雨的成績相差甚遠。（關曉彤﹑周冬雨微博圖片）

高考成績總分無論文科還是理科同為750分，而不同省份城市的入讀大學的資格分數均有不同，內地的大學有分為三等次，第一等就是國家實施高水準教育計劃的「985、211工程」名單中的大學，包括「北京大學」﹑「清華大學」﹑「復旦大學」﹑「廈門大學」等等，而第二等就是普通的大學，包括「溫州大學」﹑「西安財經大學」﹑「上海第二工業大學」等等，而第三等大學則是普通大學另外開辦的學院，學費亦較多屬私校性質，包括有「長沙理工大學城南學院」﹑「南華大學船山學院」等等，如果連三等大學都沒有資格就讀，就可能可以選擇讀專科，相等香港的副學士學位。

關曉彤高考成績為552分。（關曉彤微博圖片）

而現年只有22歲的關曉彤一向有學霸的稱號，在2016年的高考成績中總分獲得552分，根本可以升讀重點大學。其中她在主科（滿分為150）語文（114）﹑數學（131）﹑外語（126）的分數均獲得超過100分相當厲害。而一心朝演員道路發展的她，最終以552的高分數報考藝術學校「北京電影學院」，成績遠遠超出「北京電影學院」所定立的入學最低分數線，據指當年設立的分數為346分，而關曉彤則超出了206分，根本就是美貌與智慧並重的美女。

迪麗熱巴當年總分獲得427分。（視覺中國）

而迪麗熱巴的老闆楊冪高考成績亦不差，當年楊冪的應考地方在北京，據網友指出她的總成績為583分，後來這個分數被她遭到否定。事關在2016年於綜藝節目《真正男子漢2》中，她就透露在2005年高考中自己只是獲得400多分而已，並講明自己不是學霸。另外，還曾在一個訪問中講道自己在數學方面不好，曾靠吸氧氣瓶做數學作業，事關她一做數學作業就會頭暈。

楊冪則超過400分。（視覺中國）

但在演藝圈發展得不錯的影后周冬雨，高考成績就似乎不太理想。據網上流傳，她當年在河北高考成績總分只獲得286分，其中在主科中語文科成績最好獲得90分，英語科獲65分，但數學只獲14分，整個成績不符合當地大學入學要求，如果選擇繼續升學只能選讀專科院校。

而周冬雨亦非常幸運地，憑著286分在2011年投考「北京電影學院」，當年北電的最低入讀資格為265分，剛好她超出了此底線。不過外傳她最終能入讀北電是得到恩師張藝謀的力薦，但無論如何都好事實上已證明周冬雨的確有藝術天份，在演技上有獨特的魅力，令她近幾年在電影圈中斬獲不少影后寶座，包括「第53屆金馬獎」﹑「第36屆香港電影金像獎」最佳女主角獎等，根本就是天生適合做明星。

周冬雨的分數似乎不理想。（視覺中國﹑一綫明星娛樂微博圖片）

而其他明星包括楊紫（接近400分）﹑王俊凱（438）﹑劉昊然（454）﹑易烊千璽（473）等分數都超過400分，成績算不俗基本上可以入讀三等的大學。