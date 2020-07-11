孫儷留長髮突變大美人？Deep V花裙娘味十足　內地網民卻讚似少女

內地女星孫儷維持短髮造型多年，俏麗幹練的形象深植人心，已經許久沒有把頭髮留長，一頭短髮似乎成了招牌。不過，她最近1年來未接新戲，又因為疫情緣故幾乎都待在家，9日難得露面，被發現頭髮長長了不少，已經可以盤在腦後，久違的造型令粉絲眼睛一亮！

孫儷跨界擔任繪本主編，近期為了宣傳出版的新書，難得在鏡頭前露面，跟工作室員工一起拍攝開箱影片。她穿上綠底白花小洋裝，把已經有些長的頭髮盤起來，化上淡淡的妝容，笑咪咪地介紹兒童繪本，顯得格外優雅溫婉，跟以往幹練的短髮形象十分不同。

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事實上，孫儷日前就曾在微博透露，去幼兒園接6歲女兒小花放學時，被孩子的同學評價「小花媽媽，妳改了」。她當下沒理解，問小花的同學是什麼意思，結果孩子回答：「妳頭髮那麼長了，都不像妳了。」讓孫儷忍不住覺得好笑，也讓粉絲特別好奇她到底把頭髮留得多長。

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如今孫儷終於公開露面，又是跟過去不同的造型，許多網友驚呼「孫主編太美了」、「好看啊，好少女」、「終於把頭髮留長啦，好好看」、「不管什麼髮型都好適合娘娘」，也有人大呼這樣看不夠，「什麼時候可以把頭髮放下來讓我們看看長髮美女」，敲碗孫儷再多多出來露面。

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