「內地視后」孫儷與丈夫鄧超一直以來都是網民和傳媒公認的「模範夫婦」，近日鄧超和孫儷更在網上以一貫的調侃對話方式，來慶祝兩人婚姻踏入的第十個年頭，而兩人打打鬧鬧的維繫婚姻的方式，也成為眾人口中「模範愛情」模樣。

「內地視后」孫儷與丈夫鄧超一直以來都是網民和傳媒公認的「模範夫婦」，近日兩人更在網上發文慶祝結婚十週年 。(孫儷@微博)

孫儷與丈夫鄧超因2005年合作拍攝劇集《幸福像花兒一樣》而認識，因劇結緣的他們在相戀五年後選擇公開早已領證婚的消息，而兩人領證結婚當天正好也是鄧超生日，雙重意義的特別日子既浪漫又溫馨。那時的孫儷已是圈中的一線女星，也是眾多劇集和電影的收視保證，但鄧超仍在事業的攀升期，當時網民都訕笑鄧超是一位「軟飯王」，外界也充斥很多不看好的聲音。但一路走過，鄧超卻讓孫儷成為別人口中的「人生大贏家」。

陪伴為愛情注入能量 平淡卻幸福

鄧超每年都會在結婚紀念日於網上發布文章慶祝，與孫儷的放閃。 (鄧超@微博)

當年鄧超與孫儷拍攝劇集《幸福像花兒一樣》時，便被孫儷那雙像湖水般清澈的眸子所吸引，而閒餘坐在一旁靜靜看書的鄧超亦深深吸引著孫儷。據說當時鄧超為了追求孫儷更足足花了一年的時間，鄧超的浪漫痴心讓孫儷慢慢願意相信愛。演員有很多的應酬活動，喝酒也是少不免，鄧超也在這事上霸氣表示：「若別人灌她酒，即便我喝多了，我也會幫她擋酒。別人欺負她的時候，我也會在她身邊保護她。」

在2005年時，孫儷與鄧超便是因為拍攝《幸福像花兒一樣》而定情。 (《幸福像花兒一樣》劇照)

我不輕易相信愛情、也害怕愛情、不想結婚。 孫儷

愛是人類所剩下最純潔的感情，我一定會好好地珍惜和瘋狂地愛她，我會勇敢地付出，什麼也不怕，因為我相信美好的就在前面等著我，我希望孫儷能相信這份愛情。 鄧超

就是鄧超堅持不懈和默默不求回報的行動，打動了孫儷，讓曾經明言是「不婚主義」、不輕易相信愛情和害怕愛情的孫儷，願意走衝破對愛情的驚恐更與他結婚。孫儷如今擁有一個愛她如瑰寶的丈夫和兩位可愛孩子，更是網民口中所稱的「人生大贏家」，就誠如鄧超所說：

在一個家庭中，男人要像一座山；在愛人面前，男人要像棵樹，讓她有所依靠。 鄧超

鄧超更在孫儷懷孕的時候向劇組請假十個月，整段時候一直照料在她的身邊，為的就是讓妻子感到有所依靠，而這份愛並不是讓孫儷短暫的怦然心動，而是細水長流。幸福就是在平淡中找到安穩的休息地，在冬天時可以有人給自己暖一暖被窩，生氣時讓對對方更了解彼此，寂寞時可陪自己打發時間，晚歸時家裡等待自己回家的那一盞燈光。

【按下圖看更多】孫儷與丈夫鄧超的甜蜜合照:

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婚姻保鮮全靠「陌生感」

「內地視后」孫儷與丈夫鄧超婚後多年也一直恩愛非常。 (鄧超@微博)

孫儷說過：「結婚10年，鄧超對我來說，仍然是個陌生人」，但這種「陌生感」卻不是導致兩人在婚姻中漸行漸遠，仍是為雙方創造一個持續了解彼此的空間，能讓關係變得更緊密的基底。結婚多年自以為很了解丈夫的孫儷，在鄧超擔當導演時發現了他在片場的另一面，她說鄧超除了是個好丈夫和好爸爸外，更是一位心思細膩和敢於挑戰的人，不同她所見的鄧超在婚姻當中的角色，對於這種的陌生感，卻讓彼此有著更深的認知。

有時候一段關係或婚姻的展開，雙方在初時總渴望了解對方的全部，熟悉對方的習慣或喜好等，但當彼此都願意花費一生的時間去了解對方，其實也可以發現到更多的新鮮感，讓婚姻和愛情，永遠歷久彌新。

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