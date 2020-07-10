愛奇藝推女團節目《不愧是姐姐》　趙麗穎宋茜加盟對決？

內地湖南衛視旗下的網上平台芒果tv近日推出了綜藝節目《乘風破浪的姐姐》大受歡迎。節目掀起追看潮之外，更令芒果TV的股價直線上升，輕鬆撼贏其他綜藝。而這一股姐姐風潮似乎吸引影音平台「愛奇藝」的關注，近日就官宣即將會推出名為《不愧是姐姐》的節目，似乎要同芒果tv一決高下，引起不少網友關注。

湖南衛視推出的《乘風破浪的姐姐》大受歡迎。（《乘風破浪的姐姐》微博圖片）

愛奇藝官宣推出《不愧是姐姐》節目。（娛樂扒皮微博圖片）

《乘風破浪的姐姐》從30位女明星中挑選最精英的人組女團出道，而《不愧是姐姐》的最終目的亦是組女團出道，因此不少網友都覺得後者根本就是抄襲《姐姐》節目。但據指《不愧是姐姐》的賽制同《姐姐》不同，節目將邀請女明星同知名團體進行對決，而失敗一組就會面臨淘汰，繼而從中產生「最強姐姐團」出道。

網傳不少紅星參加《不愧是姐姐》節目。（田馥甄微博圖片﹑宋茜微博圖片﹑視覺中國）

節目官宣不久之後，網上就盛傳一份參加者名單，包括趙麗穎﹑黃奕﹑田馥甄﹑蔡卓妍﹑吳宣儀﹑宋茜等人，姐姐們年齡不限相互組團。而節目中亦特設「姐姐助理」，疑邀請台灣男星施柏宇﹑蔣依依等人擔任，同時亦設立「姐姐守護員」，疑邀請兩大男神擔任，就是李易峰同許光漢，陣容非常強勁。

李易峰同許光漢疑成為「姐姐守護員」。（李易峰﹑許光漢微博圖片）