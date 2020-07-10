黑澀會勇兔拍戲喊唔出　意外揭詭異隱疾　連口水都少過人？

台灣女星勇兔（林筳諭）18歲就因參加《我愛黑澀會》節目出道，當時在節目上表演很拚，甚至自掏腰包、倒貼費用，從沒想過有一天「黑Girl」會解散，退團後頓時失去生活重心，去打工一度過著夜夜笙歌的荒唐日子。後來開始演戲，統籌私下還曾向經紀人說：「不會再用她了！」更因演戲發現原來自己有「隱疾」，很難演出哭戲。

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退團後，林筳諭坦言：「很空虛，生活重心都沒有了，也不知道要幹嘛。」去找工作也很怕被認出來曾是「黑澀會美眉」。後來在服飾店打工，覺得「先賺錢養活自己再說」，當時更因生活沒目標，每天下班就泡夜店，也不想再回演藝圈。

後來遇到現在的經紀人帶她開始演戲，林筳諭誤把前輩演員讓她放鬆的嬉鬧當成在玩，上戲後看到其他人的演出整個傻住，讓電視台統籌看了都搖頭，雖開玩笑放話「不再錄用」，但後來還是給她機會。

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愈來愈熟悉演戲後，林筳諭又遇到難關，她發現自己情緒到位，卻怎麼都流不出眼淚，去醫院檢查才發現自己有「乾燥症」，不只淚水，唾液也比一般人少，有段時間吃藥治療，但服藥後很常上廁所，她又擔心因此影響拍戲進度，還動手術堵住淚管，希望讓眼淚順利奪眶而出。

最近在台劇《我的婆婆怎麼那麼可愛》中，林筳諭飾演豪放女，也慶幸演喜劇不用太多哭戲。但她感嘆現階段還無法演出較苦情的角色，「如果要我哭，我只能拿醫生證明給導演看了。」

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