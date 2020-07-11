那些我愛過的人．劇評｜車禍懸念吸引　連詩雅蘇皓兒表現加分

TVB劇集《那些我愛過的人》在周五（10日）晚播出大結局，劇情由7年前的一宗嚴重車禍而展開，有別於以往的愛情劇，增添了懸疑性，成功吸引不少人追看。其實劇集鋪排同節奏都處理得不錯，但臨近結尾就出現了不合情理的情節，惹來觀眾覺得劇情暴走。

劇情由7年前的一宗嚴重車禍而展開。（劇照）

感情線多但令人投入

雖然劇中貫穿多條錯綜複雜的感情線，但亦正正帶出了劇集的主題，珍惜所愛的人。除了黃翠如同林文龍、連詩雅（Shiga）同馬貫東之間的愛情之外，蘇皓兒（Chloe）同顧定軒的友情、翠如擔心囡囡黃芷晴病情的母女情，Shiga同翠如大和解的姊妹情，還有與陳自瑤互相扶持的閨蜜情等等，都可以感受到微妙的人情味，有甜蜜位亦有感動位，令觀眾跟着角色投入其中。

連詩雅（Shiga）同馬貫東這對CP好受歡迎。（YouTube影片截圖）

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增加懸念更具追看性

雖然劇集以愛情為主導，但實質是一部愛情懸疑劇。首集已經提及7年前的車禍是意外抑或是有人處心積慮設計，當年的車禍真相可以說是最大的懸念，而隨着劇情發展，真相層層揭開。不過這個懸念並不是硬插，而是逐步鋪排，譬如到劇集中段加入了黃嘉樂及王卓淇的角色，之後隨着翠如同林文龍的感情發展再引出神秘人，劇情緊張之餘，又捉住觀眾好奇的心理。

神秘人的出現令劇情變得緊張。（YouTube影片截圖）

演員有新鮮感

作為一部小品劇，今次選角可謂相當有心思，演員們都很有新鮮感。首先兩位主角翠如同林文龍是首度合作，男二馬貫東不再是《愛•回家之開心速遞》中的「博士」，女二連詩雅成功洗脫「港女」污名，還有電影圈的顧定軒、李任燊，再加上廣告界新晉女神蘇皓兒，甚至是小演員黃芷晴，雖然拍劇經驗比較少，但演出就充滿驚喜，自然流暢，值得一讚。

蘇皓兒（Chloe）深受觀眾喜愛！（電視截圖）

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黃翠如演技受質疑

身為女主角的翠如自從《溏心風暴3》後，已經有3年未有新劇在香港播出，不少觀眾都十分期待她今次的演出。但作為翠如拿手的愛情劇，她的表現似乎未如理想。翠如所飾演的方樂汶經歷喪夫之痛，與細妹感情不好，一個人擔起整個家，對所有事都收收埋埋，生活過得很壓抑。翠如在演繹這個角色時一直壓着聲線，神情哀傷，亦因此飽受網民批評，直指她全程用氣聲說話令人聽得難受。不過值得一提的是，翠如與小演員黃芷晴的互動就自然得多，有愛又有感動，完全表現出母愛滿瀉的一面。

翠如在演繹方樂汶這個角色時一直壓着聲線，不少網民直指她全程用氣聲說話令人聽得難受。（YouTube影片截圖）

不過翠如與小演員黃芷晴之間的互動就非常自然。（YouTube影片截圖）

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大結局暴走惹不滿

既然首集由車禍開始，大結局就再上演一場涉及五位主角生死抉擇的車禍來首尾呼應。不過劇集臨近結尾就出現了不合情理的情節，譬如李任燊突然在醫院出現，明明應該避之則吉的翠如竟然跟隨他上天台，甚至揚言叫對方殺了她；當李任燊得知是自己造成車禍後一心尋死，但被林文龍阻止後又脅持Shiga逃走，更打算同歸於盡。最後兩車相撞，林文龍竟然慘死，而原本神智清醒的翠如送院後就昏迷，反而受重傷的馬貫東同李任燊都無事，不少網民更指翠如在昏迷期間的回憶片段令人一頭霧水，也沒有交代李任燊的下場，似乎匆匆收尾！

想不到最後死的是他。（電視截圖）