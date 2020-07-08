那些我愛過的人｜翟威廉影連詩雅床照超賤格　現實被封長情戇直男

TVB劇集《那些我愛過的人》中方樂汶（黃翠如飾）被Eden（李任燊飾）以方書文（連詩雅飾）及阿輝（翟威廉飾）的床照要脅，逼她自首，一張床照令兩姊妹再度反目成仇，而罪魁禍首阿輝更被全城鬧爆！飾演阿輝的翟威廉（William）今次雖然只是客串演出，但他在劇中背妻偷食，甚至疑似迷姦書文，被觀眾狠批是賤男！

阿輝（翟威廉飾）曾拍下書文（連詩雅飾）的親密床照。（YouTube影片截圖）

劇中阿輝風流成性，不但趁老婆方樂汶懷孕期間偷食，還曾非禮並拍下親密床照威脅書文封口，挑撥她們姊妹之間的感情，更不斷刺激方樂汶令她非常生氣，成為車禍的導火線，當中一句「何況你大肚咁耐，我點呀？我食齋呀？」更令觀眾睇到眼火爆！不少網民都好奇究竟阿輝有沒有「搞」書文，William在接受《香港01》訪問時就否認：「當時係佢發燒昏迷，影張相啫，應該就冇嘅。如果有嘅話會唔會太過分呀？始終太太壞嘅賤男可能有時會離咗地。」

William在劇中飾演賤男，令觀眾睇到眼火爆！（YouTube影片截圖）

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雖然William在劇中飾演賤男，但現實中就為人專一。2010年他參選香港先生成為八料冠軍，更與同屆港姐冠軍陳庭欣（Toby）傳出緋聞，Toby多次被影到到男方屋企過夜，過半同居生活，兩人還經常「孖公仔」出席活動，不過緋聞傳足5年卻從未獲Toby公開認愛，堅稱只是好朋友關係。直至2017年William在與劉佩玥（Moon）拍攝劇集《跳躍生命線》期間被影到飲同一包麥精，疑似撻着，不過始終未有新進展，更有報道指Moon收William做「兵」。對於被外界形容為「兵仔」，William就笑言不會介意：「哈哈，大家茶餘飯後隨便搵個話題講下，無所謂啦。」態度大方。

William與陳庭欣（Toby）分別是2010年港男及港姐冠軍，兩人緋聞傳足5年卻從未獲Toby公開認愛。（視覺中國）

更有報道指Moon收William做「兵」。（IG@chakwilliam）

William有份投資的日本清酒小店早前舉行開幕禮，Toby亦有現身撐場，絕對是「再見亦是朋友」的典範。而William亦直言現時工作忙碌，無暇顧及感情事：「最近太忙，拍劇、直播台、樂隊、清酒舖，有時日本嗰邊又有啲伙伴要接洽，加埋要音樂製作，冇時間有穩定感情啊，忙完先算囉。」他透露準備開拍《飛虎3之壯志英雄》：「為咗飛虎動戲作之前都有苦練過一輪，Keep下狀態，始終都一陣子冇咩動作戲了。」更表示希望大家可以留意他的演出！

早前William有份投資的日本清酒小店舉行開幕禮，Toby亦有現身撐場。（IG@chakwilliam）