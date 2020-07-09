那些我愛過的人｜連詩雅委屈爆喊大獲好評　自爆最想挑戰演打女

TVB劇集《那些我愛過的人》即將播出大結局，圍繞着7年前車禍的謎團亦陸續揭開，在昨晚（8日）播出的一集中終於揭曉床照的真相。原來當年是阿輝（翟威廉飾）趁書文（連詩雅飾）生病期間偷影對方並拍片，還威脅她幫自己隱瞞偷食的事。雖然最後真相大白，但書文不但被姐夫非禮，更要忍受7年來被家姐方樂汶（黃翠如飾）誤會的委屈！

床照真相終於揭曉！（電視截圖）

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Shiga在演繹由被懷疑到真相揭開的過程中有幾場喊戲，當中她與翠如在停車場對質的一幕喊到雙眼通紅，將悲痛同委屈的心情演得恰到好處，令人動容，不少觀眾都大讚她演技超班，演繹自然又觸動人心，網民紛紛在Shiga的IG留言：「你呢場戲好得，感情好真，講對白個聲線用得好好」、「呢一幕好心酸好心痛」、「好表達到俾人不信任的感受」、「識唱歌，演戲又自然，又靚女」，更表示希望Shiga繼續拍劇，帶來更多精彩的演出。

書文受盡委屈，Shiga的演繹獲觀眾大讚！（YouTube影片截圖）

點擊下圖重溫Shiga精彩演出：

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其實Shiga曾客串演出劇集《使徒行者2》，不過今次就是她首度擔正，她更因此而人氣急升！日前Shiga在big big channel開Live同網民互動，不但即場獻唱冧Fans，更大展私下親切搞笑的一面。對於今次的演出備受好評，Shiga除了感謝大家支持之外，亦直言希望再拍劇：「我想做一個殺手或者係打女，因為我覺得好有型。（想同邊個男對手合作？）我想可以同陳豪（合作），都睇過佢好多套劇，我覺得佢好有佢嘅味道。其實我唔識陳豪嘅，但係我有時可能經過見到佢我都會……」Shiga更做出捂住心口的動作，看來她真的十分欣賞陳豪，見到都會心動！

Shiga話最想同陳豪合作！（劇照）

即刻少女上身！（bigbigchannel截圖）