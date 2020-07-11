優雅的朋友們︱《夫妻的世界》2.0開播　47歲宋允兒露內衣谷收視

由劉俊相、宋玧妸（宋允兒）、裴秀彬和金盛吳等實力派演員主演的JTBC《優雅的朋友們》昨晚（10日）開播，由於劇集又被稱為「夫妻的世界2.0」，全劇早前又被判定為19禁，因此劇迷都相當期待。第一集47歲宋允兒就已露內衣谷收視，成功搶鏡。

第一集其中一幕講到宋允兒要外出應約，她穿上大V領上衣微露事業線外又露臍，可是卻被老公劉俊相見到她一身破格打扮。劉俊相表現驚訝，但宋允兒則講到：「這衣服怎樣了，晚上有重要的約會。」更講到自己不想像大嬸一樣才穿性感的衣服外出。由於兩人在劇中關係是夫妻，所以劇情不乏把手放近女方胸部的畫面。宋允兒雖然首集就成功搶鏡，但少露性感似乎未有幫助收視，暫時最高錄得4.061%收視，期待劇集之後的發展。

宋允兒於《優雅的朋友們》首集就小露性感。（JTBC截圖）

47歲宋允兒首集就小露性感谷收視：

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《優雅的朋友們》雲集一眾韓國實力演員，並由擅長狗血劇的JTBC製作，加上被指結合《夫妻的世界》、《Sky Castle》和《Misty》的暗黑元素，因此極有機會成為2020年的神劇之一。劇集主要圍繞一班40代，活於上流社會的有錢人。劉俊相的一位朋友死亡後，妻子宋允兒變成了嫌疑犯。其後這群相識20年，一直生活於平靜的夫妻們發生了巨變，展開一場豪門爭吵。

宋允兒和劉俊相兩位演得之一，在劇中飾演夫妻令人期待。（劇照）

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