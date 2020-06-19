佘詩曼抖音直播踩足5個鐘冇停過　出盡力Sell自家品牌唇膏

憑劇集《延禧攻略》在內地人氣急升的佘詩曼（阿佘），在去年推出自家品牌唇膏，更在上海舉行大型發布會。為了宣傳自家品牌，阿佘近日密密開直播，不但親身試色，更直踩五個鐘沒停過，相當落力！

佘詩曼在去年推出自家品牌唇膏。（IG@charmaine_sheh）

日前阿佘在抖音開直播，直播由晚上8點開始，坐擁超過212萬粉絲的她即時吸引大批粉絲入直播間。阿佘全程保持微笑，更不斷回答網民的問題，相當親民。直播時間原定4個鐘，但阿佘不怕辛苦，足足到凌晨一點才結束，不少粉絲都留言催她休息一下：「心疼你都沒停過」、「下次直播不用開這麼久的」、「下播了好好休息吧」、「別熬夜了」。

阿佘在抖音開直播直踩5個鐘冇停過！（抖音截圖）

據知在拍攝《延禧攻略》期間，阿佘因為未能找到一隻合心意的紅色唇膏，所以就以幾支紅色唇膏調配出自己喜歡的色調，更令她因此萌生起推出自家品牌唇膏的念頭。阿佘在去年正式推出自家品牌唇膏，備受網民熱捧！

《延禧攻略》不但令阿佘人氣急升，更啟發了她創立自家唇膏品牌。（劇照）

+ 26 + 25 + 24

同場加映：陳自瑤最新豐胸廣告掛隧道口 黃翠如：以後經過紅隧會心跳加速

+ 27 + 26 + 25