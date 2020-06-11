范冰冰微博狂更新積極復出？　直播賣自家面膜7分鐘進帳1860萬

內地女星范冰冰自從前年被爆逃稅與陰陽合同之後，一度銷聲匿跡，直至去年年中開始公開露面。近日冰冰更頻頻更新微博，在8日內已經發了6次微博，日前冰冰又一連Post出四張自拍照，雖然只是淡妝上陣，但可見她皮膚依然白裏透紅，狀態Fit爆！冰冰最近更新頻率這麼高，引來外界推測她已經急不及待復出！

范冰冰在8日內已經發了6次微博，日前更一連Post出四張自拍照。（微博@范冰冰）

冰冰近期好活躍：

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雖然冰冰未有新作品推出，但積極經營自家美妝品牌的她早前還加入直播Sell貨行列，憑着她的知名度吸引不少粉絲搶購。近期品牌推出面膜及眼膜，透過直播販售，3萬件眼膜在短短兩分鐘內迅速售罄，而10萬件面膜亦在5分鐘內被搶購一空，兩樣產品上架僅7分鐘就進帳超過1,700萬人民幣（約1,860萬港元），相當受歡迎！

冰冰推出的自家美妝品牌大受歡迎，面膜及眼膜在短短7分鐘內就售罄，進帳超過1,700萬人民幣（約1,860萬港元）。（微博@范冰冰）

雖然冰冰未有現身直播間推銷，但產品的銷情亦令她非常驚喜，她在微博寫道：「睡覺之前聽說你們把該搶的全搶空了，我也是醉了……」可見她的美妝品牌的超高人氣！

冰冰自己做埋生招牌。（微博@范冰冰）