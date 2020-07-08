深田恭子高衩裙曬腿現身美容院　太粗線條意外引起關注

現年37歲的日本女星深田恭子，於5月推出第21本寫真集《Brand new me》，即使在肺炎疫情下仍在首周賣出1.6萬本的好成績。不過，深田恭子依然未有因此而自滿，更變得愈來愈貪靚，頻頻進出美容院，只為要保住「寫真集女王」的地位。

深田恭子有寫真集女王的稱號。（Instagram：@kyokofukada_official）

深田恭子於5月推出第21本寫真集《Brand new me》，在首周賣出1.6萬本。（Instagram：@kyokofukada_official）

深田恭子自出道以來經常被批評有肉地，雙腿更曾被嘲為「象腿」，令她一度感到很自卑。因此她近年積極修身，變得相當苗條，亦頻頻進出美容院。有日本傳媒於上月下旬目擊深田恭子，以一身格仔恤衫和高衩牛仔裙現身位於東京六本木、連濱崎步亦經常去的高級美容院做療程。雖然照片中的深田恭子大方曬腿，不過同時亦突顯雙腿的粗線條，引起網民熱烈討論。

深田恭子於上月下旬現身高級美容院做療程。（SMARTFLASH）

深田恭子因受到田中美奈實和好友綾瀨遙的猛烈攻勢而變得愈來愈貪靚。（Instagram：@kyokofukada_official）

據稱，有電視台員工大爆深田恭子近期積極力保完美身軀，是因為去年在劇集《魯邦的女兒》憑性感造型成為話題的拍檔田中美奈實，去年推出寫真集後獲封新一代寫真女王，再加上深田恭子的好友綾瀨遙亦在今年1月激罕在寫真集中以比堅尼示人，令15歲就推出首本寫真集的深田恭子感到很大毅力，決不會讓出寫真集一姐地位。

現年33歲的日本TBS前主播田中美奈實在離巢後轉戰影視圈。（網絡圖片）

綾瀨遙今年1月激罕在寫真集中以比堅尼示人。（網上圖片）

點擊觀看更多深田恭子的美照：