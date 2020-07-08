深田恭子高衩裙曬腿現身美容院　太粗線條意外引起關注

即時娛樂
撰文：
最後更新日期：

現年37歲的日本女星深田恭子，於5月推出第21本寫真集《Brand new me》，即使在肺炎疫情下仍在首周賣出1.6萬本的好成績。不過，深田恭子依然未有因此而自滿，更變得愈來愈貪靚，頻頻進出美容院，只為要保住「寫真集女王」的地位。

深田恭子有寫真集女王的稱號。（Instagram：@kyokofukada_official）

深田恭子於5月推出第21本寫真集《Brand new me》，在首周賣出1.6萬本。（Instagram：@kyokofukada_official）

深田恭子自出道以來經常被批評有肉地，雙腿更曾被嘲為「象腿」，令她一度感到很自卑。因此她近年積極修身，變得相當苗條，亦頻頻進出美容院。有日本傳媒於上月下旬目擊深田恭子，以一身格仔恤衫和高衩牛仔裙現身位於東京六本木、連濱崎步亦經常去的高級美容院做療程。雖然照片中的深田恭子大方曬腿，不過同時亦突顯雙腿的粗線條，引起網民熱烈討論。

深田恭子於上月下旬現身高級美容院做療程。（SMARTFLASH）

深田恭子因受到田中美奈實和好友綾瀨遙的猛烈攻勢而變得愈來愈貪靚。（Instagram：@kyokofukada_official）

據稱，有電視台員工大爆深田恭子近期積極力保完美身軀，是因為去年在劇集《魯邦的女兒》憑性感造型成為話題的拍檔田中美奈實，去年推出寫真集後獲封新一代寫真女王，再加上深田恭子的好友綾瀨遙亦在今年1月激罕在寫真集中以比堅尼示人，令15歲就推出首本寫真集的深田恭子感到很大毅力，決不會讓出寫真集一姐地位。

現年33歲的日本TBS前主播田中美奈實在離巢後轉戰影視圈。（網絡圖片）

綾瀨遙今年1月激罕在寫真集中以比堅尼示人。（網上圖片）

點擊觀看更多深田恭子的美照：

+15
+14
+13
應采兒產後一個月極速修身　腰線明顯仲少女味十足不像兩子之母
【潮流日常】連身泳衣密實又死板？　余香凝將鏤空款穿出時尚感
楊冪遭批評「女神崩壞」顯疲態　劉愷威卻狀態回勇愈變愈年輕
碧咸結婚21周年　自爆當年睇電視被Victoria性感Look迷倒
【多圖】李多熙小露性感跳MAMAMOO華莎新歌　完美腹肌令粉絲驚歎
愛運動的女孩更惹人愛　「籃球界莎賓娜」洗菜仲同周杰倫做波友
16歲日模重川茉彌懷孕10個月　公開大肚照「肥肚不肥人」成焦點
18歲女歌手與NCT 127合照突韓國爆紅　金髮藍眼堪稱真人版Barbie
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。