《黑袍糾察隊2》預告曝光！色情暴力又血腥　飲奶畫面有性暗示

Amazon 漫畫改編美劇《黑袍糾察隊》（The Boys）發布第二季全新前導預告，老大比利（Billy）回歸帶領隊員們展開更激烈的抵制行動！

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以下有《黑袍糾察隊》首季劇情

首季結尾中，比利得知妻子並未死亡且生下與護國超人（Homelander）的兒子後，消失無蹤。如今，糾察隊其餘成員們在逃避法律制裁的情況下，努力抵抗著這些作惡多端的超級英雄，並試著重新聚集起來對抗Vought集團。與此同時，星光必須在「七巨頭」中找到自己的位置，而護國超人則把目光鎖定在獲得完整的控制權。

當人們對超級惡棍的威脅感到恐慌時，Vought這家負責管理英雄的公司卻從中獲利。然而，精通社群媒體的新超級英雄「風暴前線」（或譯「風暴陣線」，Stormfront）登場，她的加入則讓公司搖搖欲墜。

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「風暴前線」原本在漫畫中為男性，但劇集版將性別改為女性，由《You're the Worst》Aya Cash飾演。此角色在原著中的設定宛如Marvel「雷神」（Thor）和 DC 「沙贊」（Shazam）的綜合體，能控制電力和天氣，同時也可以超音速飛行，是力量僅次於「護國超人」的角色。他帶有嚴重種族歧視，並對每個人都抱持著輕蔑的態度。

「風暴前線」由《you're the worst》aya cash飾演。 （EW）

除了正片之外，主創Eric Kripke日前接受訪談時，透露在第二季上線時會釋出一支短片，補齊比利消失期間的故事。有別於首季一次上架，《黑袍糾察隊》第二季將改變發行模式，首播日9月4日將上線首三集，接續五集會在每周五釋出一集，直到10月9日播出最終集。

▼《黑袍糾察隊》第二季前導預告。

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