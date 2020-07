近年愈來愈多大型影視串流平台加入戰團,雖然Apple TV製作了不少鉅著,不過似乎未能威脅到Netflix的地位。由於新型冠狀肺炎(COVID-19)的緣故,大批民眾都進行居家抗疫,每天就是煲劇。日前外國網站Ranker就舉行了Netflix最佳原創劇集的投票,當中多部人氣劇集如《破案神探》(Mindhunter)、《毒梟》(Narcos)系列、《王冠》(The Crown)、《勁爆女子監獄》(Orange Is the New Black)等均上榜。

獲譽為評價最高的靈異劇《陰宅異事》(The Haunting Of Hill House)亦排第16位,如果閣下自問夠大膽的話,不妨挑戰一下。而《異類》(Atypical)、《紙牌屋》(House of Cards)和《碳變》(Altered Carbon),就分別排第13、12和11。

點擊下圖看頭10位的最佳原創劇: