《以你的名字呼喚我》導演首拍劇　《We are who we are》9月播

由電影《以你的名字呼喚我》（Call me by your name）導演Luca Guadagnino自編自導的HBO劇集《We are who we are》，20秒的官方預告片日前公開，並宣布於2020年9月推出，這是Luca Guadagnino首次拍劇，共有8集，據預告片顯示，此劇屆時將會在HBO頻道首播，亦會安排在HBO Max上架，惟僅限美國，未知香港地區會否播放。

20秒的預告中，兩位主角出場：由Jack Dylan Grazer飾演的Fraser Wilson，以及由Jordan Kristine Seamon飾演的Caitlin Harper，前者童星出身，現年16歲，後者是R&B/Urban Pop歌手，現年17歲，今次是首度拍劇。與《以你的名字呼喚我》一樣，《We are who we are》再次以青少年作為主題，描述他們的成長過程中遇到的喜與悲，涉及友情、愛情與自我認同。

Luca Guadagnino執導的同志電影《以你的名字呼喚我》，2017年上畫時曾引起哄動，並成功令男主角添麥菲查洛美（Timothée Chalamet）走紅，並獲得奧斯卡影帝提名。（Getty Images）

《We are who we are》將於9月在美國推出，惟未知香港地區會否播放。（網上圖片）

故事講述14歲的Fraser Wilson，性格怕醜內向，他有兩個媽媽，Maggie與Sarah，她倆都是軍人，一家三口由紐約遷居至意大利威尼托（Veneto）的軍事基地居住，遇上已在當地生活數年的Caitlin Harper，以及Sarah的軍人助手Jonathan，有傳劇中Fraser會意外愛上Jonathan，但官方沒有更多詳情。Caitlin跟Fraser不同，她大膽而充滿自信，跟父親Richard關係親密，與母親Jenny疏離，朋友包括Britney、Craig、Sam、Enrico與Valentina，Caitlin是她們之間的中心人物。

《We are who we are》去年7月底開鏡，在意大利取景，今年六月底在YouTube公開的「HBO New Series」（HBO新劇）短片裏首度公開片花，不過一直以來劇迷獲得的資訊甚少，只能夠根據劇集官方Instagram於5月的多個劇照發帖中「估估下」，直至近日外國傳媒才陸續報道劇情、演員和角色名字。

《We are who we are》由16歲年輕演員Jack Dylan Grazer擔正，飾演的Fraser Wilson。（網上圖片）

現年17歲的歌手Jordan Kristine Seamon首度拍劇，在《We are who we are》裏飾演的Caitlin Harper，跟Jack Dylan Grazer一樣佔戲極重。（網上圖片）

在20秒預告中，出現兩句對白。當Fraser Wilson見到一班年輕人在沙灘玩樂時說：「佢哋覺得我哋好怪！」（They think we're weird.），在旁的Caitlin Harper反問：「係咪好困擾你？」（Does that bother you？）彰顯二人性格迴異。（網上圖片）

有傳劇中Fraser Wilson會意外愛上由以色列男演員Tom Mercier飾演的Jonathan，但官方沒有更多詳情。（instagram.com/wearewhoareweare）

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