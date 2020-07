《以你的名字呼喚我》導演首拍劇　《We are who we are》9月播

由電影《以你的名字呼喚我》(Call me by your name)導演Luca Guadagnino自編自導的HBO劇集《We are who we are》,20秒的官方預告片日前公開,並宣布於2020年9月推出,這是Luca Guadagnino首次拍劇,共有8集,據預告片顯示,此劇屆時將會在HBO頻道首播,亦會安排在HBO Max上架,惟僅限美國,未知香港地區會否播放。

20秒的預告中,兩位主角出場:由Jack Dylan Grazer飾演的Fraser Wilson,以及由Jordan Kristine Seamon飾演的Caitlin Harper,前者童星出身,現年16歲,後者是R&B/Urban Pop歌手,現年17歲,今次是首度拍劇。與《以你的名字呼喚我》一樣,《We are who we are》再次以青少年作為主題,描述他們的成長過程中遇到的喜與悲,涉及友情、愛情與自我認同。

Luca Guadagnino執導的同志電影《以你的名字呼喚我》,2017年上畫時曾引起哄動,並成功令男主角添麥菲查洛美(Timothée Chalamet)走紅,並獲得奧斯卡影帝提名。(Getty Images)

《We are who we are》將於9月在美國推出,惟未知香港地區會否播放。(網上圖片)

故事講述14歲的Fraser Wilson,性格怕醜內向,他有兩個媽媽,Maggie與Sarah,她倆都是軍人,一家三口由紐約遷居至意大利威尼托(Veneto)的軍事基地居住,遇上已在當地生活數年的Caitlin Harper,以及Sarah的軍人助手Jonathan,有傳劇中Fraser會意外愛上Jonathan,但官方沒有更多詳情。Caitlin跟Fraser不同,她大膽而充滿自信,跟父親Richard關係親密,與母親Jenny疏離,朋友包括Britney、Craig、Sam、Enrico與Valentina,Caitlin是她們之間的中心人物。

《We are who we are》去年7月底開鏡,在意大利取景,今年六月底在YouTube公開的「HBO New Series」(HBO新劇)短片裏首度公開片花,不過一直以來劇迷獲得的資訊甚少,只能夠根據劇集官方Instagram於5月的多個劇照發帖中「估估下」,直至近日外國傳媒才陸續報道劇情、演員和角色名字。

《We are who we are》由16歲年輕演員Jack Dylan Grazer擔正,飾演的Fraser Wilson。(網上圖片)

現年17歲的歌手Jordan Kristine Seamon首度拍劇,在《We are who we are》裏飾演的Caitlin Harper,跟Jack Dylan Grazer一樣佔戲極重。(網上圖片)

在20秒預告中,出現兩句對白。當Fraser Wilson見到一班年輕人在沙灘玩樂時說:「佢哋覺得我哋好怪!」(They think we're weird.),在旁的Caitlin Harper反問:「係咪好困擾你?」(Does that bother you?)彰顯二人性格迴異。(網上圖片)

有傳劇中Fraser Wilson會意外愛上由以色列男演員Tom Mercier飾演的Jonathan,但官方沒有更多詳情。(instagram.com/wearewhoareweare)

點擊下列圖輯,詳見《We are who we are》角色、演員和劇照: