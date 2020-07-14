星級日日瘦｜Jackson王嘉爾大曬好身材　唔食澱粉質練成人魚線

韓國男團GOT7香港成員王嘉爾（Jackson）經常都韓中兩邊走，雖然礙於疫情影響行程受阻，但仍無阻他對健身的熱誠。近日他半裸上陣登上內地雜誌《SuperELLE》封面，大騷操肌練大隻的成果，更大方露出深深的人魚線，超性感的模樣引起粉絲轟動。

Jackson嚴格管理身材。（Instagram：@jacksonwang852g7）

Jackson拍攝封面照時脫掉上衣，並以伸展手臂的動作側身地入鏡，完美展露出他一身的結實肌肉，二頭肌、手臂筋、背肌、腹肌等等都應有盡有，相當搶眼。王嘉爾工作室「Team Wang」轉載這張照片時亦強調Jackson為了保持身材下了不少功夫：「漂亮的肌肉線條源於個人的嚴格自律。」

Jackson大騷操肌練大隻的成果。（Instagram：@jacksonwang852g7）

實際上，身高175cm的Jackson於6年前初出道時亦較有嬰兒肥，雖然與「肥」字拉不上關係，但作為偶像的他依然努力減肥，令自己望上去更完美。他上月在內地節目《拜託了冰箱》中曾透露，在四年間由74kg減至58.2kg，更在節目中公開三圍，胸肌達40吋（100cm），但腰圍卻只有63cm（約25吋），倒三角比例令人驚歎。

Jackson上月在《拜託了冰箱》透露自己在四年間由74kg減至58.2kg。（騰訊視頻截圖）

他去年曾經公開自己的減肥方法，除了勤力做運動之外，更按照自己研發的一套減肥方法雙管齊下：「我一年都沒有吃澱粉，除了澱粉我什麼都吃。所以牛肉﹑芝士什麼都吃，只是不吃澱粉。我覺得你不吃但你不運動，這樣瘦下來是不夠你運動吃的這麼漂亮。」

另外，Jackson還會自製排毒果汁，他每天醒後第一件事情就是去廚房將葡萄、士多啤梨、羽衣甘藍、橙和蘋果放到攪拌機，間中還會加入梨，再加蜂蜜和冰打成果汁。如果沒有時間，他就會喝美式咖啡（Americano）幫助去水腫。至於午餐，他則會食兩份沙律以確保攝取足夠的綠色蔬菜，而晚餐則以肉類為主，吸收適量的蛋白質來操肌。Jackson間中亦會食薄餅和漢堡包等「垃圾食物」，讓自己放鬆一點。

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