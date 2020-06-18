【星級日日瘦】莉寶韋遜踢走肉肉女形象　整容級減肥成效令人驚嘆

現年40歲的澳洲女演員莉寶韋遜（Rebel Wilson），憑在電影《完美巨聲幫》（Pitch Perfect）系列中飾演「Fat Amy」一角而為人熟悉，一向身形甚有分量的她於今年初在社交網站宣布要開始減肥，日前她公開多張近照，短短半年竟然已經產生驚人變化，激瘦模樣令網民震驚。

（Instagram：@rebelwilson）

莉寶韋遜多年來以肉肉女形象深入民心，近日她公開多張近照，穿上寶藍色低胸晚裝的她明顯比以前瘦了一大圈，腰線變得更明顯，五官亦變得更深邃，眼睛看上去亦變得更大，就連招牌雙下巴亦消失不見，網民大讚她變靚咗，亦估計她至少已經減掉50磅，希望她快點公開減肥秘訣。

（Instagram：@rebelwilson）

她於今年1月在Instagram透露2020年是健康年，所以下定決心而在今年內減肥至75kg（約165磅），亦表示會透過食得更健康來控制體重，包括不食糖份和垃圾食物：「雖然很困難，但我要做到！」她亦鼓勵粉絲與她一起作出良好的改變：「每天付出一點努力，我知道有些日子令人沮喪，就像地獄一樣的感覺，你可能會因為沒有進步而生氣想要放棄，但是目標設下來，就算爬也要爬到，繼續前進，它會值得的。」

（Instagram：@rebelwilson）

另外，莉寶韋遜亦很努力做運動減磅，經常被民眾目擊在早上與擁有健碩身材的好友Hugh Sheridan一起做運動，她的私人健身教練Jono Castano亦造成接受訪問，指為莉寶韋遜設計了一週六日的健身計劃，每日要做45分鐘的運動，而這些運動包括一系列的高強度間歇訓練（HIIT/High-intensity interval training）、活動度、負重、阻力、技術和節奏上的訓練，一星期則有一日休息不做運動。

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