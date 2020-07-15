台灣歌后張清芳離婚神部署　僅花500蚊成功分前夫16億身家？

台灣歌后張清芳與富豪老公宋學仁6月被爆出結束15年的婚姻，雙方亦已發出聲明證實。二人離婚後張清芳獲得了16億台幣（約港幣4億2000萬）的資產，雙方能夠快速調解離婚，做好財產分配，可說是有「超前部署」。

據台媒「鏡週刊」報導，張清芳與宋學仁去年就著手進行離婚程序，而且是張清芳主動提告，理由是「在婚姻中失去自我，成了家庭局外人」。不過雙方在進行法官調解離婚時，就先透過律師談好了離婚財產分配，張清芳可獲得16億台幣（約港幣4億2000萬）財產，包括13億現金與股票（約港幣3億4000萬），還加上一棟價值3億台幣（約港幣7800萬）的豪宅。

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「鏡週刊」還報導指出，在6月初雙方進行第一次法官調解離婚時，就先透過律師對財產分配達成了共識，所以只開一次調解庭就搞定，可說是非常省時省力，張清芳只花費500元台幣（約港幣131元）調解費，就獲得宋學仁16億財產。

為了不讓消息外洩，二人還特地向法院提出保密要求，法院更同意讓他們在午休時段開庭，張清芳與宋學仁得以低調進入法院，而不被發現，兩人調解離婚成功後，在調解筆錄上簽名，離婚即生效，調解筆錄也會同步傳給戶政事務所，雙方不必親自到戶政事務所辦理離婚登記，透過網路確認即可完成離婚手續。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】