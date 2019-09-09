【多圖】向佐竟然無得分身家？　向太解釋令人拍爛手掌

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向華強之子向佐，跟女友郭碧婷正在籌備婚禮，二人不時大晒恩愛，羨煞旁人，二人在放閃亦不忘演藝事業，情侶檔拍攝真人騷節目《我家小兩口》，分享二人的婚前點滴，又會由雙方家長睇片點評子女，而向佐之母陳嵐，在節目中不時語出驚人，在新一集中更自爆向佐無得分身家，究竟發生什麼事？下文自有分解。

向佐跟未婚妻郭碧婷正在籌備婚禮。（向太陳嵐微博圖片）

向佐跟未婚妻郭碧婷在節目中，頻頻放閃，甜蜜度爆燈，而他們跟所有即將結婚的準新人一樣，也有一個婚前公約的環節，無非是為愛人作出承諾，讓婚後生活概念接近，先是向佐出招要女友執拾房間，養寵物不可超過4隻，之後小兩口有共識養一隻狼狗。說到經濟問題，向佐希望能由他自己賺錢，但郭碧婷卻堅持婚後繼續工作，最後二人達成共識，生活經濟共同分配。

向太解釋向佐無得分身家原因：

向太在節目中講到為兒子未來打算，百分百是慈母。（Youtube影片截圖）

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節目中向太被嘉賓問到有否婚前公約，她回答說早跟丈夫講了自己底線，不准帶女子出外食飯，若然給她的朋友看到，二人馬上離婚。之後一班嘉賓談到婚前協議，向太即接著說「我們是弄了信託基金，也分不走，也不屬於她的(郭碧婷)，也不屬於向佐，然後讓他們餓不死，也敗不了。」向太希望兒子能夠自己努力，不用倚靠父母，百分百是一位聰慧慈母。

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