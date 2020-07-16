【乘風破浪的姐姐】宿舍大公開住五星酒店　最貴收費過8千人仔

內地綜藝節目《乘風破浪的姐姐》大受歡迎，一眾參賽的姐姐固然是重點之外，其實她們所居住的宿舍亦是非常有亮點。據指湖南衛視為姐姐們租下的宿舍是當地一間五星級酒店為「聖爵菲斯大酒店」，環境清淨優美最便宜都要超過500人民幣一晚，最貴的豪華別墅就是8888人民幣一晚。

「聖爵菲斯大酒店」是姐姐們的宿舍。（Agoda圖片）

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「聖爵菲斯大酒店」以紅磚為主軸設計，幾十棟獨立的別墅被一大片園林包圍，而且依山傍水又有寬大的游泳池在旁，整個住宿環境非常優美。而不時在節目中見到姐姐們在酒店內談天說地，內裡的空間非常大，而且還是樓中樓的設計，房間的空間度亦非常寬廣，相信湖南衛視為了這個節目落足不少手筆。

翻查資料得知，「聖爵菲斯大酒店」的房間有分不同的級數，除了有普通的房間之外，還設立不同別墅，例如高級雙人房為人民幣565元，而高級單人間為656人民幣，而高級一些的豪華雙人房為718人民幣，單人則為788人民幣。酒店還有設垂釣别墅為5888人民幣一晚，而最貴的豪華別墅為8888人民幣一晚。

最貴的豪華別墅為8888人民幣一晚。（Agoda圖片）

黃聖依在酒店拍照。（黃聖依微博圖片）

酒店環境清優裝修設計有古典中式風格，不少姐姐都被酒店的環境吸引，更不時拍照留念。而酒店的地理位置非常接近機場，估計坐車只需20分鐘車程，而且離湖南衛視不遠，方便姐姐們集中比賽。