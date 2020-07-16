碧咸大仔Brooklyn求婚戒指份量十足　專家估計售價超過340萬港元

萬人迷碧咸（David Beckham）的21歲大仔Brooklyn，於上周六（11/7）宣布向女友Nicola Peltz求婚成功，拍拖未夠一年就準備結婚引起外界關注。當日Brooklyn公開的求婚照中，Nicola左手無名指上的鑽石戒指份量十足，經專家鑑定後估計約有5卡，足足可以在英國買到一層樓。

Brooklyn上周向女友Nicola Peltz求婚成功。（Instagram：@brooklynbeckham）

據英國傳媒《Daily Mail》報道，一名鑽石專家指出，Brooklyn送給Nicola的求婚戒指上的鑽石大約有5卡，而且看起來沒有顏色足以證明該粒鑽石非常乾淨毫無雜質，亦幾乎沒有瑕疵，因此推斷這款戒指的售價超過35萬英鎊（約340萬港元）。該名專家亦指出，祖母綠形切割的鑽石是永恆的經典款式，安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）、Beyoncé、及已故女星伊莉莎伯泰萊（Elizabeth Taylor）都是這款戒指的愛好者。

Nicola左手無名指上的訂婚戒指價值不菲，專家估計約有5卡。（Instagram：@brooklynbeckham）

另外，當日Nicola所穿上的黃色長裙亦唔平，來自未來奶奶Victoria Beckham旗下的同名服裝品牌，定價為1450英鎊（約14200港元）。

Brooklyn和Nicola拍拖不夠一年就訂婚。（Instagram：@brooklynbeckham）

現年25歲的Nicola因擔任電影《變形金剛4》女主角而為人熟悉，其實她同時亦是美國億萬富豪Nelson Peltz的千金，身家總值超過13.4億英鎊（約131億港元）。兩人計劃豪擲400萬英鎊（約3900萬港元）於2021年的夏天或秋天分別在英國和美國佛羅里達州舉辦兩場奢華式的婚禮。

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