傳碧咸嫂不滿Brooklyn早婚　曾欲將阿囝踢出遺囑棒打鴛鴦

英國球星碧咸（David Beckham）的長子布魯克林（Brooklyn），和曾主演《變形金剛：殲滅世紀 Transformers: Age of Extinction》的億萬千金Nicola Peltz宣告訂婚，還有媒體指兩人可能明年夏、秋兩天分別在英、美兩地各搞一場婚禮。 然而，在Brooklyn宣布喜訊之前，媒體的風向完全不是這麼一回事，甚至指碧咸嫂Victoria，一心想被愛沖昏頭腦的Brooklyn清醒，試圖阻撓他和Nicola，不惜將阿囝踢出自己的遺囑。

根據「Woman’s Day 」稍早的報導，碧咸一家認定Brooklyn連謀生的工作都未有，就想升格為人夫，未來一定只有無窮的悔恨，堅信不該讓他和Nicola往結婚的方向走，碧咸嫂Victoria甚至威脅要將他從自己的遺囑中剔除，等於要他在愛人和家人中只能選擇其一。

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然而，專門反駁八卦雜誌消息的網站分析，Nicola的父親，身家遠比碧咸更豐厚，因此她絕對不是打Brooklyn財產的主意，而阿囝能夠攀上更富貴的豪門，Victoria也冇嬲的理由。至於話Brooklyn結婚太早，其實碧咸嫂同老公結婚時，都不過24、5歲，年紀同而家的Brooklyn差唔遠，亦冇理由反對。

其實，由Victoria公開祝福阿囝，就知道她對這門親事頗為滿意，並未因此而動怒，「金」光閃閃的Nicola Peltz還沒過門，就已經令未來奶奶笑到見牙唔見眼。

事實上，Nicola積極參與Brooklyn的家庭聚會，與家中上下相處融洽：

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