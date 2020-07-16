安樂蝸｜70萬裝修550呎單位執位變文青打卡屋　原圖則其實仲好？

最新一集《安樂蝸》介紹的屋好適合文青們，風格非常清新。單位550呎，是三房間隔，但因為家中有新成員加入，又多了外傭姐姐，所以請設計師重新規劃。

單位550呎，風格簡約。（《安樂蝸》電視截圖）

根據原本的圖則，客廳在一入門口的位置，不過屋主想擴大主人房，所以將客廳和睡房互掉，客廳在最入的位置，所以變相原本的走廊變得更長。他們解釋第一是為了遷就間隔，第二是因為屋主覺得客廳才是全家人的休息中心，要經過走廊，行入客廳，才有家的感覺。不過看看圖則，裝修後的圖則，走廊的空間佔了全屋一個頗大的比例，實在有點浪費地方。

裝修前的圖則。（《安樂蝸》電視截圖）

裝修後主人房大了。（《安樂蝸》電視截圖）

客廳以簡約風為主，白色的牆配木色家俬，的確幾有格調，更非常文青風，看上去有點似網紅打卡的文青咖啡店。而且，有不少大窗，採光十足又溫暖。主人房的空間擴闊了，有三邊落床，衣櫃和地台都一應俱全，同時，又配合了客廳，用了木質家俬，亦有窗，最特別是房間和客廳中間用了條子玻璃間隔，令整間屋一樣光猛！條子玻璃用了香檳金不鏽鋼鋼框，可以點綴空間，令空間更加精緻和有格調。

主人房好光猛。（《安樂蝸》電視截圖）

另外，原先的一間細房改成了一間半開放式的工人房，以灰色為主，外傭姐姐睡在上格床，下格是儲物空間，雖然這個區域外面加了一塊條子玻璃做屏風，但始終私隱度有略有不足。第三間房就裝修做小朋友房。廁所和廚房的間隔沒有大改動，只是翻新了。因為屋主想保留神主位，所以設計師把它藏了在走廊的木紋櫃內。全屋的裝修費用了70萬左右，風格和佈置的確是不錯。

點擊下圖逐格睇︰

+ 41 + 40 + 39

同場加映︰香港奇則｜1771呎大屋500萬超豪裝 兒童房原來仲收埋私人圖書館

香港奇則｜1771呎大屋500萬超豪裝 兒童房原來仲收埋私人圖書館