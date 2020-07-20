陳小春被網民IG洗版攻擊　發怒爆粗反擊：評論太可怕，馬上走再見

陳小春的太太應采兒於5月底誕下第二胎Hoho，一家三口搖身一變成為幸福一家四口，陳小春亦周不時在社交網站分享家庭生活點滴。今日（20日）凌晨，他在Instagram分享一段Jasper用電腦玩mixer的影片，卻遭網民留言批評，結果令陳小春發怒反擊。

陳小春日前抱着細仔Hoho影相。（Instagram：@jordan_chan_36）

在陳小春上傳的片段中，Jasper好奇地學着用電腦玩混音，還一邊聽着旋律一邊晃動身體，雖然有部份網民大讚Jasper有玩音樂的天分，不過卻惹來不少偏頗抨擊，指責陳小春不夠愛國：「玩什麼西洋音樂？」、「賺我大中國人民幣，送兒子出國=」、「身為中國人不用中國產品，很丟人嗎？」、「用什麼蘋果產品？要用華為、小米！」、「怎麼不送兒子在國內念書？北京上海哪個學校不比台灣好？」

Jasper學用電腦玩混音，被網民大讚有天分。（Instagram：@jordan_chan_36）

網民批評陳小春不夠愛國。（Instagram：@jordan_chan_36）

面對網民的無理批評，陳小春忍不住用粗口反擊，並留言道：「您們的評論太可怕‧‧‧沒幹嗎‧‧‧馬上走再見。」雖然他並沒有講清楚，但估計他是希望遠離批評他一家的網民，關閉Instagram的留言功能，抑或將Instagram帳號刪除。

陳小春事隔三小時，留言直指網民的評論可怕。（Instagram：@jordan_chan_36）

陳小春近年都將事業移往內地，他和兒子Jasper因出演《爸爸去哪兒5》而在內地獲得巨大人氣。他去年曾經公開表態做「護旗手」，但因為過去曾爆出應采兒打算讓Jasper入讀香港知名私立國際學校而遭內地網民轟崇洋，之後又被傳媒踢爆疑將Jasper送往台灣讀書而再引起另一波批評。

陳小春和Jasper因出演《爸爸去哪兒5》而在內地獲得巨大人氣。（《爸爸去哪兒》微博圖片）

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