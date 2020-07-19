確診施匡翹2019年出道　曾與鄭秀文合作兼係瑜伽高手

現年24歲的女歌手施匡翹昨日（18日）因確診新冠肺炎（COVID-19），成為首位香港染疫的藝人而成為這兩日的新聞話題人物。事實上，這位樂壇新人在香港的認知度並不高，雖然在事業正在起步之勢突然患上肺炎相當婉惜，不過亦因此令她曝光率大增，可能反而成為助她事業更上一層樓的契機。

施匡翹擁有173cm的高挑身形。（Instagram：@zaina_sze）

施匡翹於2019年正式出道，在推出自己的個人作品前，與同門師姐蔣嘉瑩翻唱亞視電視劇《我和殭屍有個約會II》主題曲《假如真的再有約會》的合唱版而一度引起關注，之後接連推出《初心》和《耳仔軟》兩手個人單曲，憑清新形象獲得歌迷喜愛。

施匡翹和蔣嘉瑩於去年翻唱亞視電視劇《我和殭屍有個約會II》主題曲《假如真的再有約會》的合唱版。（網上圖片）

她自小喜歡唱歌跳舞，中學時參加過不少舞蹈比賽和演出，直到高中時被星探發掘，並舞蹈表演試鏡成功並在海洋公園廣告中擔任主要角色。之後施匡翹開始做模特兒，並拍攝不少大型品牌的幾廣告，更曾經和鄭秀文（Sammi）一起合作拍廣告。

施匡翹於3年前和鄭秀文（Sammi）一起合作拍廣告。（Instagram：@zaina_sze）

施匡翹21歲時與Sammi合作。（Instagram：@zaina_sze）

施匡翹擁有173cm的高挑身形，除了熱愛跳舞之外，她亦經常去健身室keep fit，亦對瑜伽非常有興趣和天份。她只練習1年半瑜伽，就於今年初考得瑜伽專業導師執照，就算不做歌手，都可以轉行教瑜伽。

施匡翹於今年初考得瑜伽專業導師執照。（Instagram：@zaina_sze）

另外，施匡翹亦相當注重健康，是一名蛋奶素食者，即除了蛋類和奶類製品，不吃任何來自動物的食物和其製品，例如肉和內臟。她亦曾經透露，自己亦會多食super food（超級食物），如牛油果、藜麥、和海帶等含豐富營養的食物，保持身體和皮膚健康。

施匡翹是一名蛋奶素食者。（Instagram：@zaina_sze）

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