雖然是精神病但沒關係｜徐睿知浮誇造型似曾相識　似足霸氣社長IU

韓國男演員金秀賢主演的韓劇《雖然是精神病但沒關係》（사이코지만 괜찮아）自開播以來話題不斷，女主角徐睿知所飾演的「高文英」因個性強悍又四次元而在觀眾心中留下深刻印象，更因此多次被網民拿來跟《德魯納酒店》中IU飾演的霸氣社長「張滿月」一同比較。除了個性很像，有網民發現徐睿知和IU在劇中的衣著打扮亦一樣很浮誇，有幾個造型甚至看起來一模一樣，驟眼看還以為是同一件衣服而引起熱議。

徐睿知在劇中以多個浮誇造型出現，但看真點其實似曾相識。（Instagram：@tvndrama.official）

徐睿知在劇中以多個浮誇造型出現，花花裙、黑色蕾絲貼身裙和鮮紫色外套等等，幾乎清一色都是在現實生活中難以駕馭的打扮。不過，這些造型全部都似曾相識，原來是因為IU曾經以相似的造型在《德魯納酒店》登場過，只不過兩人的衣服並非100%相同，例如IU的花花裙是淡黃色，而徐睿知的花花裙則是紫紅色；兩人亦一樣穿過鮮紫色的服飾，IU的是高領服，而徐睿知的則是低胸西裝褸，但一看就會讓觀眾覺得《雖然是精神病但沒關係》有參考過《德魯納酒店》的服裝，因此有網民認為有抄襲之嫌。

IU的花花裙是淡黃色，而徐睿知的花花裙則是紫紅色。（網上圖片）

兩人亦一樣穿過鮮紫色的服飾，IU的是高領服，而徐睿知的則是低胸西裝褸。（網上圖片）

點擊比較徐睿知和IU的衣著：