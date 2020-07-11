48歲趙文卓隔19年重演霍元甲　孖釋小龍打真功夫對抗外敵

武打巨星趙文卓近年著重在電影圈發展，已有四年之久沒有接拍電視劇的他，就在今年將會推出劇集《大俠霍元甲》，同時亦是他相隔19年之後第二次出演該人物角色，令到不少粉絲相當期待。而在劇中還雲集不少打得之人，當中的香港演員高雄更升級出演霍元甲的父親霍恩第，兩代霍元甲聚首相信會擦出不少火花。

趙文卓再做霍元甲。（《大俠霍元甲》微博圖片）

出身運動世家的趙文卓擁有武術底子，曾拿過不少全國性武術冠軍的他，在許多影視劇中均表演出真功夫，拳拳到肉打得真實擊退敵人的畫面，幾乎看到觀眾都拍案叫絕，就好似《方世玉》﹑《青蛇》﹑《風雲之雄霸天下》等等，至今仍然令人難以忘記。

曾在2001年推出劇集《霍元甲》的他，沒想到在19年之後再重新演繹霍元甲這位武術精英，即將推出劇集《大俠霍元甲》。從官方釋出的預告片中看，趙文卓雖然已經48歲，不過他仍然孔武有力力量感十足。見他身穿唐裝手持長矛紮穩馬步比武，一拳一腳打得俐落，而面對壯碩的肌肉巨人，趙文卓依然無有怕應戰，使出武術絕招旋風腳打到對方叫天不應叫地不聞，整個畫面相當精彩，有網友更直言電影感滿滿。雖然是二次再演霍元甲，但網友完全不反感反而更期待，因為見到他打功夫就已經相當精彩了。

48歲依然勇猛有力。（影片截圖）

面對肌肉巨人更打得俐落。（影片截圖）

劇中除了趙文卓是打得之人之外，出演他徒弟陳真的釋小龍亦不遑多讓。從小習武在少林寺學功夫的他，專長在於少林通臂拳同羅漢棍，因為打得出色關係他自小已經在許多影視作品中展現其專業武術，演出的作品《笑林小子》﹑《龍在少林》﹑《少年包青天》大受歡迎，至今仍是經典。

已經有兩年沒有拍電視劇的釋小龍搭檔同是打得之人趙文卓，兩位的真功夫相信會在劇集中展現得淋漓盡致，不同的學術派不同的力量聚集，相信會擦出火花。據指《大俠霍元甲》的故事主要講述在中華民族內憂外患的危難時期，在他的帶領下發揚中華武術的精神與力量，同外國人鬥智鬥勇為國揚威的故事 。

釋小龍有兩年時間沒有拍電視劇。（《大俠霍元甲》微博圖片）

另外，香港演員高雄在劇中將會出演霍元甲的父親霍恩第，雖然高雄並不是學武術出身，可是他曾在特技訓練班中學習龍虎武師，負責武打﹑做演員替身等工作，久而久之他亦懂得一些功夫底子。曾在多部劇集中出演的他，展現功夫的機會多得是，皆因為他拍古裝劇居多，就好似《雲海玉弓緣》的孟神通﹑《笑傲江湖》的莫大先生等，功夫打得俐落，非常精彩。

高雄在1995年出演過霍元甲。（鴻海慕容微博圖片）

而不講不知，原來他曾演過霍元甲，在1995年的電視劇《精武門》中就出演霍元甲。而事隔25年之後就升級做霍恩第，同後輩趙文卓成為父子，兩代霍元甲難得聚首亦是少見，所以大家都急不及待等收看。

現年72歲的高雄看上去依然勇猛有力，目前將演藝事業重心轉移內地的他以拍電視劇居多，更是一年可以拍兩套作品以上，可見他精力旺盛體格不比年輕人差。

72歲的高雄看上去依然勇猛。（《大俠霍元甲》微博圖片）