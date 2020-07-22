超人回來了｜娜恩建厚事隔半年回歸節目　6個月大細佬將首度露面

韓國足球員朴柱昊於2018年年底攜同一對混血子女娜恩和建厚出演親子真人騷《超人回來了》後人氣急升，更成為節目中的收視保證人氣王。不過，由於今年1月細仔出世，娜恩和建厚伴隨瑞士籍媽媽Anna回到生活而暫時離開節目，令不少姨姨叔叔粉絲大呼不捨。

朴柱昊於2018年年底攜同一對混血子女娜恩和建厚加盟《超人回來了》。（《超人回來了》影片截圖）

據韓國傳媒報道，5歲2個月的娜恩和2歲11個月的建厚事隔半年即將回歸《超人回來了》，並已於節目組商討回歸後第一次的拍攝日子。至於朴柱昊現時已經6個月大的細仔振瑀，亦將會透過節目首度與觀眾見面。

娜恩（右）和建厚（左）在本年裏長大了不少。（Instagram：@msannapark）

Anna於1月誕下細仔振瑀。（Instagram：@msannapark）

娜恩和建厚於2018年8月加入《超人回來了》，在一年多的拍攝過程裏成為節目中的人氣王，更得到不少廣告商的青睞拍攝了各類型的廣告，由嬰兒用品、家庭用品，甚至連鎖雪糕品牌都能見到他們的蹤影，因此細仔振瑀會在節目中展示怎樣的面貌令觀眾倍感期待。

娜恩和建厚得到不少廣告商的青睞。（網上圖片）

建厚曾為連鎖雪糕品牌Baskin Robbins拍廣告！（Instagram：@baskinrobbinskorea）

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