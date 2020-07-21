不甘女兒李侑菲被罵「得個樣」　《大長今》崔尚宮親自留言反擊

即時娛樂
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現年29歲的韓國女演員李侑菲，過去在《善良的男人》、《愛上Pinocchio》及《夜行書生》等劇集中表現亮眼人氣急升。雖然近兩年都暫時未有新的作品，但她亦經常在Instagram分享生活點滴，旅遊、美食、化妝、穿搭、健身等等應有盡有，樣子甜美的她備受粉絲喜愛，在Instagram坐擁135萬名粉絲。

李侑菲樣子甜美，有不少演出機會。（Instagram：@yubi_190）

近日李侑菲因與樂團The Rose主唱金佑星傳出緋聞而遭對方粉絲的留言攻擊，其中一名網民留言對她冷嘲熱諷寫道：「只是個臉蛋漂亮的人而已，真是可惜呢。」結果令李侑菲的媽媽看不過去女兒無理被罵，直接留言：「哪位啊你？」超帥氣的保護女兒的言論令一眾粉絲相當敬佩。

李侑菲的媽媽看不過去女兒無理被罵，直接留言反擊。（Instagram：@yubi_190）

李侑菲皮膚白哲，身材亦相當令人羨慕。（Instagram：@yubi_190）

李侑菲的媽媽其實正正就是現年55歲的韓國資深演員甄美里，17年前因為在《大長今》中飾演反派角色「崔尚宮」而廣為人知。事實上，年輕時的甄美里外貌出眾，參加韓國小姐獲得最上鏡小姐獎項，因此大女李侑菲和同是演員的細女李多寅都得到媽媽的優秀基因，又靚又有氣質。

甄美里於《大長今》中飾演反派角色「崔尚宮」而爆紅。（《大長今》劇照）

甄美里是李侑菲的媽媽。（Instagram：@swag_miri）

李侑菲得到媽媽的好基因。（Instagram：@yubi_190）

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