SHINee隊長溫流役滿正式退伍　成組合中首名完成兵役成員

現年30歲的韓國男團SHINee隊長溫流，於今日（20日）早上正式退伍，結束一年零七個月的軍人生涯。

溫流透過官方社交網站公開穿上軍裝敬禮的照片，並錄音表達退伍感言：「大家好，我是SHINee的溫流，我在2020年7月20日結束軍隊生活退伍了。忠誠！像今天這樣的日子希望能夠直接見到大家，向大家打招呼，但先以這樣的方式問候大家。多虧有SHINee World（SHINee的粉絲名）的支持，我健康順利地結束了軍中生活。就如同各位懷抱着關愛等待着我一樣，為了能以更好的姿態與大家見面，我今後也會努力的，希望大家再等待我一下。我們盡快見面吧！謝謝大家。」

（Instagram：@shinee）

事實上，雖然今日才是溫流正式役滿退伍的日子，但他早於本月8日就已在假期中提早離開軍隊。因疫情關係，由今年初起，韓國軍人都能在兵役裏最後的休假中直接退役不用再回軍隊，因此比正式的退伍日子來得更早。

SHINee隊長溫流（左二）於2018年12月10日入伍，SHINee其他三位成員（Key、泰民及珉豪）當時都有前來送行。（Instagram：@shinee）

溫流於2018年12月10日入伍，不但成為SHINee隊中首名入伍的成員，現在亦成為第一個完成兵役的SHINee成員。現時SHINee成員當中，只有1993年出生的泰民還未服兵役，Key和珉豪分別於去年入伍加入軍樂隊及海軍陸戰隊，兩人預計於10月及11月退伍。

SHINee只剩忙內泰民（左二）還未當兵，Key（右一）和珉豪（右二）現正分別在軍隊服役中。（Instagram：@shinee）

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