「荷李活細細粒」IG曬激減22kg近照！雙下巴消失　腰線返晒嚟

40歲澳洲女星瑞Rebel Wilson在《完美巨聲幫 Pitch Perfect》系列電影中以「肥艾美」一角爆紅，其搞笑、瘋狂的演出令人印象深刻。為拓展演藝事業，自今年開始決定揮別「棉花糖」身型，放話剷肉瘦到75公斤，如今減肥計劃進入第7個月，她發文曬出瘦身成果，開心表示距離目標又更近了一步！

按圖回顧Rebel Wilson的電影作品，大碼身形是她多年來的標籤，原來背後有合約要求：

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Rebel Wilson 20號在IG出PO，分享和健身教練一起爬山的照片，健走過程中，她不忘拍照記錄如今模樣，她開心表示，「每一天都更加接近（目標）…」畫面中，她穿著藍色緊身裝，與先前身材相比，整個人已經消瘦一大圈，不僅四肢變得細長，就連腰身也變得相當明顯，原先的雙下巴更是消失無蹤。

Rebel Wilson公開最新近照，比起其體重最高峰的時期個人明顯瘦咗成個碼：

開始進行減肥甩肉計劃後，Rebel Wilson氣色變得更好，至少瘦了50磅（約22公斤），日前也透露瘦身方法：「對我而言，2020年是『健康年』，我穿上運動服，出去走走，試著不吃糖和垃圾食品，很困難，但我要做到。」當時，她也鼓勵粉絲：「每天付出一點努力，我知道有些日子令人沮喪，地獄般的感覺，你會因為沒有進步而惱怒，想要放棄，但是目標設下，爬著也要爬到，繼續前進，它會值得的。」

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