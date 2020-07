新冠肺炎(COVID-19)第三波爆發,全城陷入疫情,形勢嚴峻。由於確診群組中包含於稻香舉辦慶回歸宴會的4位人士,正好容祖兒(Joey)又於IG Story分享了該聚會片段,並寫到:「Everybody one two three four」,遭網友揶揄「真係有4人中招」,因此引發爭議。