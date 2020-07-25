【看我的生活】佘詩曼着「大媽衫」拍MV　28蚊着出高檔名牌Feel？

由佘詩曼（Charmaine）、王大陸、林允、黃明昊（Justin）等擔任固定嘉賓的觀察生活類真人騷《看我的生活》於25日正式收官，這是阿佘首次參與該類型節目，她坦言其實開始有些不習慣，24小時都有攝影機對住，不過後來適應之後都覺得不錯，體驗了一些未做過的事，豐富生活經歷。

《看我的生活》正式收官，幾位嘉賓都呈現出各自不同的精彩生活。（微博@看我的生活官微）

最後一集中，一行人要為主題曲拍攝MV，由《小時代》中的「周崇光」陳學冬執導，以復古為主題，道具同服裝等都由阿佘、林允以及黃明昊親自採購。

由於預算有限，因此他們選擇去小商品批發市場購買，四套服裝加埋只用了112元，當中要數阿佘的服裝最難駕馭，全部都是玫瑰印花，十足的「大媽」款式，貼合她在MV中扮演的包租婆角色。不過，如此難駕馭的套裝，卻在阿佘身上體現出時髦感，搭配馬丁靴與時下流行的髮夾，透出濃濃的復古味，氣勢十足，就算拎住搓衣板都相當有型。

點擊下圖睇阿佘的演繹的Fashion包租婆：

+ 6 + 5 + 4

然而，在拍攝MV的大半日裡，可以見到阿佘頻繁補妝，差不多有6次，想不到卻遭到觀察室的嘉賓接連「狙擊」，指她每時每刻都不忘補妝，最後阿佘似乎有些不高興，笑容逐漸消失，眼神略帶不屑。不過不排除是剪接問題。

阿佘似乎被講到有些嬲。（視頻截圖）

點擊下圖睇阿佘補妝以及遭狙鏡頭：

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雖然看似是一個簡單的MV，但其他幾位後輩都不如阿佘的演藝經驗豐富，搞到她很多時候都在NG同等待。譬如在拍攝四人的整體畫面時，阿佘是第一位出場，卻因黃明昊同林允頻繁NG；其後在與黃明昊的對手戲中，因對方的表現力不足，又NG了幾次，不過阿佘都給予耐性，幸好最後都順利完成拍攝，播出後網友的反響也不錯。

幾位嘉賓各有特色。（視頻截圖）

點滴下圖睇阿佘在節目中的造型：