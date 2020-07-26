調教你男友︱一個甘願捱魚蛋粉嘅女人　張紋嘉以愛成就林子傑夢想

ViuTV近日推出的自家製綜藝節目《調教你男友》以「真情」作賣點，成功掀起討論，更在登上網上點播節目穩坐冠軍寶座。節目由梁祖堯擔任主持，邀請六組情侶的男友在南丫島接受為期七天的「Better Man」特訓，張紋嘉（Crystal）與拍拖逾三年的男友林子傑（Ronald）是其中一對受考驗的情侶，早前一個「模擬分手」的任務，Ronald覺得自己無論怎樣努力都似乎追不上Crystal，他又坦承已經預想過對方提出分手，而他只能答應，他更甚至想過為了這段感情放棄自己的事業，而Crystal得悉後一秒流淚的真實反應更令不少觀眾動容，甚至感動落淚。

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周五（24日）節目來到尾聲，Ronald如Crystal所願打扮成方大同的模樣，又特意為她煮卡邦尼意粉及準備了一首法文歌，令Crystal除了被他的造型逗笑，又或是時隔一星期再見面，同時她亦落下幸福的淚水。Ronald又趁機告白：「除咗成日講我愛你，都想講多謝你！」令Crystal泣不成聲地說：「你冇必要放棄你想做嘅嘢去滿足我嘅生活，因為我覺得我可以滿足自己……」Ronald續言：「總之有咩事可以食軟飯，都唔可以放棄自己！」而Crystal的回應則令人露出會心微笑。

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Crystal在節目結束後寫下感言：「我都要多謝你。其實你似唔似方大同，唱得好唔好啱唔啱音，其實對我一啲都唔重要。見到你咁用心，為自己做一件事，其實已經好開心、好感動。你講左句我諗我呢一世都會記得嘅『多謝你』見到你哽咽住咁講，我真係好深刻。」

她又大讚男友細心，亦欣賞他的衝動和執着：「所以，我想你堅持。即使你經常好多廢話，一遇到不公平就火遮眼都好，我都欣賞你內心的善良同係一個有義氣嘅人。」最後Crystal寄語：「在風急雨浪的世界，很多事變得無法預期。我們兩個都不知道之後的路會怎樣，而我們其實都很少講永遠。但我們一直都好好捉緊當下和彼此。祝福大家都一樣能活在當下。」

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曾經有一篇潮文以《男人一生，只為尋覓一個肯同自己挨麥記嘅女人》為題，主題不正正就是婚姻誓詞裡的富裕或貧窮、健康或疾病、快樂或憂愁，都願意一起走過的嗎？Ronald覺得自己追不上Crystal個步伐，但Crystal一直都覺得二人在並肩同行，她從來都沒有想過Ronald在意的這段「距離」，她說她也會落街食魚蛋粉、她說她可以滿足自己的生活，愛可以令所有距離都不存在。Ronald願意為Crystal放棄自己的事業，Crystal願意更努力工作成就Ronald的夢想，不介意付出、無論如何都攜手一起走過，不就是真愛的模樣嗎？