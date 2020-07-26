何猷啟新歡Alice被起底　曾離家出走逃學兼男友密密換

已故賭王何鴻燊與三太陳婉珍的兒子，現年29歲的何猷啟，昨日驚爆背住來自上海的太太齊嬌，與現年20的港女新歡Alice密會，即傳出他和太太的婚姻亮紅燈。猷啟在父親賭王出殯翌日 (即11日) 被影到與Alice毫不忌諱地十指緊扣拍拖行街，於前日 (24日) 又被影到與Alice逛超市，兩人更孖住上了女方的寓所。而猷啟今日就親證於數月前已與齊嬌辨理好離婚的手續，兩人雖然分開了，但仍然保持很好的親情，並將繼續為他們的孩子付出關愛和責任。

何猷啟與齊嬌此情不再。(齊嬌ig)

而猷啟的新歡Alice身份曝光後，她已火速把自己的FB和IG帳號都刪除了，就連手提電話號碼都改掉，不過依然被起底。今日就有讀者傳媒爆料，指Alice中文名原本叫鍾思佳，因覺得不好聽就要求父母搵風水師幫她改名，中三時改名叫鍾雅婷，她於今年4月生日，現在已21歲。Alice自幼與家人居住於東涌逸東邨，有一弟一妹，中小學都就讀東涌天主教學校，即使她經常逃學，但成績一直保持中上。她在校內甚至在區內均十分活躍，是風頭躉。爆料者直言Alice並非出身富裕之家，不知道她為何會有錢到英國讀大學，且經常四出旅遊和買名牌，生活過得相當富貴。

兩人於數月前已離婚。(齊嬌ig)

該名讀者表示Alice初中時有做私影model賺外快，因為十分擅長擺甫士而很受歡迎，又指Alice生財有道，身為學生的她已買了很多名牌，覺得她為人都幾貪慕虛榮。Alice還被爆讀書時經常換男朋友且換得好快，初中已開始去蒲蘭桂坊，會周圍結識有錢人。她曾因為不喜歡被父母管束，小六時就試過離家出走，之後她父母也不敢再管束她。爆料者又指Alice有個習慣，就是久不久會改電話號碼以及會刪走社交網賬戶，每次避一下風頭後又會重開新賬戶。

何猷啟新歡Alice。

點擊下圖睇猷啟新歡IG靚相，以及他和太太齊嬌的靚相：

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賭王喪禮：

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