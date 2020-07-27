周杰倫直播玩魔術31分鐘吸金逾2200萬　王祖藍打賞22萬超大手筆

周杰倫向來吸金力十足，昨日（26日）他在直播平台「快手」開直播與一眾粉絲互動，亦認真為大家帶來將硬幣瞬間移動並變成愛心和英文字母J的魔術表演，在半個鐘內就得到逾二千萬人民幣的打賞，力證自己的天王地位！

周杰倫的吸金力相當驚人。（Instagram：@jaychou）

周杰倫從來未試過在社交網站開直播，因此未開始直播已經令粉絲相當期待，開播10分鐘已經有超過4260萬人鎖定頻道，至今觀看人次已突破6800萬。直播中周杰倫為了回饋粉絲，表現拿手的魔術表演，亦邀請到好友蕭敬騰一同出鏡玩調酒，引起不少粉絲紛紛送禮打賞，整個直播大概維持了31分鐘，周董收到合共價值超過2000萬人民幣（約2200萬港元）的禮物，吸金力高到令不少網民大呼：「比開演唱會還要好賺！」

周杰倫昨日第一次在網上開直播。（網上圖片）

除了粉絲之外，就連不少當紅明星都有加入「打賞團隊」，包括關之琳、吳孟達、汪東城、洪欣、范冰冰、黃聖依、郎朗及陳小春等等，其中以王祖藍最大手筆，在直播中送了700支穿雲箭，足足價值20萬人民幣（約22萬港元），結果周杰倫在Instagram單獨感謝對方說：「謝謝祖藍。」

王祖藍送了700支穿雲箭給周杰倫。（微博：@王祖藍）

周杰倫感謝王祖藍的打賞。（Instagram：@jaychou）