14歲整容成癮網紅炫耀去賴冠霖公司試鏡　網民：你會把他嚇死！

現年14歲的內地網紅「小z娜娜Nana」因為三年內瘋狂整容100次而在網上小有名氣，微博上擁有30萬名粉絲。一向發明星夢的她頻頻在微博發文指想參加選秀節目出道，日前她公布自己收到獲賴冠霖所屬公司「好好榜樣」叫她試鏡的短訊通知，高興到大呼：「我要去當賴冠霖師妹了！」

賴冠霖（微博：@賴冠霖_Edward）

小z娜娜Nana於周六（25日）表示正趕飛機由上海去重慶參加一個名為「好好榜樣2020線下招募」的試鏡活動，並一路與網民分享整個準備面試的過程。她亦充滿自信表示自己一定會通過面試：「我會vocal（唱歌）、rap（饒舌）、dance（跳舞），身材和顏值還可以做actor（演員）或者model（模特兒），哈哈哈哈哈。」

小z娜娜Nana對自己的外貌非常有自信。（微博：@小z娜娜Nana）

她在微博炫耀自己收到出席面試的訊息。（微博：@小z娜娜Nana）

她亦在vlog中炫耀說道：「你知道我要去哪間公司面試嗎？是賴冠霖的公司哦，賴冠霖的粉絲在哪裏？我要去當賴冠霖師妹了！」一副炫耀的姿態令網民看不過眼，紛紛留言表示：「如果評審瞎了的話，你很大可能過」、「你會把賴冠霖嚇死吧」、「你的才藝就是臉嚇人，可以演鬼！」

小z娜娜Nana拍vlog記錄整個準備面試的過程。（微博：@小z娜娜Nana）

事實上，小z娜娜Nana家境富裕，不但經常大曬名牌產品和大屋之外，更由3年前開始豪擲一百萬人民幣整容100次，她整過的地方多不勝數，包括6次雙眼皮、5次眼角、4次鼻子、3至4次唇珠，3次脂肪填充、2次吸脂、1次全臉磨骨、1次下巴假體，以及2次腰腹環吸大腿抽脂等等。

小z娜娜Nana經常炫富。（微博：@小z娜娜Nana）

她經常大曬名牌。（微博：@小z娜娜Nana）

她從不介意被人談論她的整容史，不但大方公開自己整容前的照片，更表示整容能給她帶來自信和快樂：「不要說整容是為了取悅別人，我就是肯花錢給自己整，我就喜歡整容，整容帶給我自信帶給我快樂！不要跟我說讓我別整了，這不是在為我好，懂嗎？整完容就是素顏都比別人好看！」

小z娜娜Nana以整容100次為榮。（微博：@小z娜娜Nana）

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