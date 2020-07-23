雖然是精神病但沒關係｜劇中景點逐個捉　金秀賢間醫院真身係cafe

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由金秀賢和徐睿知主演的韓劇《雖然是精神病但沒關係》（사이코지만 괜찮아）至今已經播出10集，雖然收視並非相當亮眼，但自開播起依然一直話題度不減，無論是男女主角的感情線，還是女主角的華麗服裝和妝容等等無一不引起關注。劇中不少場面都充滿着濃濃的童話氛圍，每個鏡頭都像海報一樣漂亮，原來這些取境的地方都不需要攀山涉水就能去到，相信很快就會成為打卡聖地。

韓劇《雖然是精神病但沒關係》自開播起依然一直話題度不減。（IG@goldmedalist_official）

《雖然是精神病但沒關係》由金秀賢和徐睿知主演。（《雖然是精神病但沒關係》劇照）

金秀賢在劇中飾演精神病醫院護士，他工作的醫院「沒關係精神病院」事實上並非真的在醫院取景，而是在位於江原道一間知名咖啡店Secret Blue Cafe入面拍攝。劇組完成拍攝後，該cafe依然將「沒關係精神病院」的名字保留，讓劇迷可以隨時來朝聖。

金秀賢工作的醫院「沒關係精神病院」事實上並非真的在醫院取景。（《雖然是精神病但沒關係》劇照）

原來在一間叫Secret Blue Cafe的咖啡店拍攝。（Instagram：@secretblue_ayajin_）

點擊跟住《雖然是精神病但沒關係》的拍攝地點打卡：

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