雖然是精神病但沒關係｜金秀賢man到爆　一手推倒徐睿知床上熱吻

由金秀賢和徐睿知主演的韓國電視劇《雖然是精神病但沒關係》（사이코지만 괜찮아）雖然收視有下跌趨勢，不過依然話題高居不下，更連續五個星期成為韓劇話題榜的冠軍。昨晚（25日）播出新一集，兩人更上演一段火熱「床戲」回饋觀眾，令網民看完不禁留言大呼：「好害羞！」

金秀賢和徐睿知主演的韓國電視劇《雖然是精神病但沒關係》話題高居不下。（《雖然是精神病但沒關係》劇照）

劇情講到金秀賢飾演的精神病院男護師「文鋼太」，因擔心徐睿知飾演的反社會人格童話作家「高文英」會被一名醫院患者傷害而擔心不已，馬上駕車前往她的古堡，發現她的手被鎅傷兼流血，貼心入她的睡房幫忙包紮傷口，不過兩人對視後氣氛頓時變得曖昧，演變成一場長達半分鐘的熱吻。

金秀賢和徐睿知上演火辣「床戲」。（《雖然是精神病但沒關係》影片截圖）

金秀賢將徐睿知推倒在床上親吻。（《雖然是精神病但沒關係》影片截圖）

之後金秀賢一手將徐睿知從床上抱起擁在懷中，再將對方推倒在床上繼續親吻，然後心情向她說：「生日快樂，我真的很想你。」，結束這個令人臉紅心跳的生日之吻。

《雖然是精神病但沒關係》連續五個星期成為韓劇話題榜的冠軍。（《雖然是精神病但沒關係》劇照）

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