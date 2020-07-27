新冠肺炎｜梁思浩以「講嘢太快」為由開咪唔戴口罩　網轟：低智！

新冠肺炎（COVID-19）爆發第三波疫情，香港已連續第6日有超過一百宗感染個案。早前肺炎疫情殺入娛樂圈，先後已有施匡翹、麥得羅以及時裝設計師鄧達智等人確診，其中也有報導指，鄧達智染疫來源大有可能來自新城電台或是網台。

今日D100網台節目《大家「真」風騷》的Facebook貼出梁思浩、李麗蕊和陳彥行的照片。明顯見到梁思浩並沒有戴口罩做節目，惹來網民批評。（Facebook圖片）

有報導指，電台D100因疫情關係而下令所有DJ需配戴口罩做節目，不過今日由D100電台節目《大家「真」風騷》的Facebook所見，雖然主持人李麗蕊和陳彥行就有跟從指引戴上口罩，但梁思浩就如「冇掩雞籠」般，並未戴上口罩做節目。

7月24日的照片中，梁思浩開咪依舊沒有戴口罩。（Facebook圖片）

有聽眾就指，節目中梁思浩以「講嘢太快，戴口罩會影響大家收聽」為理由，而選擇不戴口罩做節目。不少網民就留言批評，指他不顧同事感受，十分自私：「帶口罩係保護自己之外，亦都係保護對方。你啲口水噴晒落咪、枱、其他物品。你點知人哋摸唔摸到？」更有人直言：「不應該在網上散佈不帶口罩做節目的低智意識，真替行姐阿芯難受！」