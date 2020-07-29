台妹最想嫁10大日本男神　三浦春馬竟然唔上榜　佐藤健排第幾？

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日本男星和韓國oppa不同的是，大部分的日本男星都不是那種一看就覺得好帥喔的類型，但是卻是越看越有魅力，年輕的日本男星帥氣又可愛，但過了30歲後就會自動增添一種難以形容的成熟風采。

今天的《DailyView網路溫度計》就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》告訴你，30-40歲、未婚的日本男星中，台女最想嫁的是哪幾位，從內在看到外在，每一個都讓人想跟他「台日友好」一下啊！

點圖看十大「台妹最想嫁」帥到沒天良的日本男神▼▼▼

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分析說明：本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2019年07月29日至2020年07月27日，共一年。系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『日本男神老公』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】（DailyView網路溫度計授權使用）

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【本文由「DailyView網路溫度計」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】

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