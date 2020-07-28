周迅光顧范冰冰美容院破冰？　同公司曾傳爭做一姐鬧不和

在內地有「四旦雙冰」之稱的趙薇﹑章子怡﹑徐靜蕾﹑周迅﹑范冰冰同李冰冰，幾乎在同一時間內紅遍大江南北，成為內地最有話題度的女明星。當中周迅就同范冰冰曾屢傳不和，不過近日內地有媒體就影到周迅竟然去光顧范冰冰位於北京開設的美容院，用行動打破了不和傳聞，引起不少討論。

周迅同范冰冰曾屢傳不和。（視覺中國）

眾所周知范冰冰目前演藝事業還未回溫，只專心打理其美容王國生意，一舉一動都受到外界關注。就在近日有媒體影到在范冰冰美容院出現的並不是她本人，而是影后周迅。據指當晚周迅同一位女助理現身美容院，身穿優閒便衣的她戴上口罩，還綁了小丸子頭非常可愛，逗留到晚上8時她們才離開，隨後就齊齊坐車離去。

周迅現身范冰冰美容院。（娛樂有飯微博圖片）

周迅難得現身范冰冰美容院，而這一個舉動亦引起不少網友猜測，看來她們二人的關係是不錯的，用行動打破了早年的不和傳聞。事實上，在多年前周迅同范冰冰同屬一間公司「華誼兄弟」，當時就不斷傳出她們內鬥要爭做華誼一姐，而范冰冰曾在一次訪問中講道：「沒關係，因為本身就是同門，希望能有一個非常良好的合作環境。因為都是成熟的演員，每個人戲的位置感覺都不一樣，所以希望可以接到每一個人適合的戲。」回答高情商不像不和。

齊齊現身林心如婚禮。（視覺中國）

而她們最近一次合體就在林心如霍建華的婚禮上，當時婚禮在巴里島舉行，作為主人家的好朋友她們就飛過去送祝福，而且合照時她們還站在一起，看來關係是不俗的。可想而知不和傳聞應該只是謠傳而已。