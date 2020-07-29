18歲韓Rapper上載男友合照　遭狠批意識不良：手的位置太曖昧了

現年18歲的河先鎬（하선호；又譯：河善浩）於2年前出演MNET選秀節目《高等Rapper》第二季而為人所知，因可愛的外型兼超強rap的實力而備受粉絲愛戴。早前她在Instagram上載一張疑似與男友的親密合照而遭受網民抨擊。

河先鎬於2年前出演MNET選秀節目《高等Rapper》第二季而為人所知。（網上圖片）

河先鎬日前在Instagram上載一張與一名男性穿上情侶T恤的照片，並寫道：「我最近正在照顧的94年生男孩。」疑似默認正在蜜運中。不過，由於她的男友在照片中將手搭在河先鎬的膊頭上，手垂下放在她的胸前位置看似想撫摸的樣子，遭網民留言批評她作為未成年者行為不恰當，動作不雅，因此事後河先鎬急急將照片刪除，並關閉Instagram的留言功能。

河先鎬和男友的合照被網民留言批評太親密。（網上圖片）

事實上，雖然於2002年出生的河先鎬今年已經18歲，但在韓國19歲才叫正式成年（即虛齡20歲），因此她依然被視作青少年看待。再加上韓國民眾本來對於青少年的行為舉止特別敏感，見到她被一名成年男性攬住兼看似想用手撫摸其胸部而感到不滿，認為他想法污穢：「手的位置太曖昧了」、「身體接觸太過分了吧？」，更有人認為成年男子不應與未成年少女拍拖。

河先鎬今年18歲，不過在韓國依然是未成年者。（Instagram：@sandybeach0205）

河先鎬外型亮麗，最近因與歌手Sleepy合作而人氣上升。（Instagram：@sandybeach0205）

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