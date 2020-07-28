迪麗熱巴新劇隨時拍唔成　竟然係被楊洋粉絲連累？

內地人氣男星楊洋2016年因演出著名作家顧漫的作品《微微一笑很傾城》而大受歡迎，令其演藝事業推上高峰。而相隔四年之後再度傳出他將拍顧漫的另一部作品《你是我的榮耀》，並且邀請迪麗熱巴擔任女主角，劇集未播就已經引起極大討論。不過，楊洋的粉絲就似乎不滿其工作團隊為他接拍該劇，還统一在微博更改頭像以及列出多項問題以表抗議，要求工作室重視他們的訴求，合理為楊洋規劃發展路線。

有傳楊洋同迪麗熱巴拍新劇。（視覺中國﹑迪麗熱巴工作室微博圖片）

楊洋孖迪麗熱巴合作拍劇這個組合頗為新鮮，不過正正因為在《你是我的榮耀》中，楊洋飾演的角色于途是遊戲界高手，如此的角色他其實已經出演過兩次，包括《微微一笑很傾城》中的肖奈同《全職高手》的葉修，粉絲覺得角色重複又重複，不利於他的發展所以提出了各項訴求。

楊洋已經不是第一次出演同遊戲相關的劇集。（《微微一笑很傾城》微博圖片）

楊洋的粉絲在微博齊齊換頭像以表抗議，而頭像上所寫的字眼為「請楊洋團隊合理規劃藝人戲路」，望他的工作團隊能夠拒絕接拍《你是我的榮耀》。粉絲認為《你是我的榮耀》因為題材受限，而且好大機會因限制問題被安排在網絡上播，未能在各大衛視平台播出，會影響楊洋的熱度不利於他的商業價值。另外，這一類型同遊戲相關的角色他已經出演過兩次，害怕觀眾有審美疲勞亦侷限了他的戲路等等，請他的工作團隊好好思考楊洋的戲路，還揚言真的替楊洋接拍了該作品，粉絲就會大規模出走，望他的工作團隊能夠三思。

楊洋的粉絲提出抗議。（娛樂啵爺微博圖片）