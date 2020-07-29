范冰冰現身機場被好友姚晨當透明　網民︰最熟悉的陌生人

內地人氣女星范冰冰自2018捲入「陰陽合同」涉逃稅風波之後，演藝事業就一落千丈，至今仍然未獲解禁全面復出。由天堂跌落地獄的她，亦嘗盡了娛樂圈人情冷暖一面，就好似近日有內地媒體影到她跟好友姚晨前後腳現身上海機場，而且距離還相當近，不過姚晨就扮作見不到范冰冰，沒有上前打招呼就直接走過，上演一場「最熟悉的陌生人」，引來不少網友討論。

昔日好友互當透明？（視覺中國）

范冰冰雖然還未能翻身，不過仍然有好多粉絲支持她。就在近日身穿優閒裝少女味極濃厚的她現身上海機場，雖然戴着口罩同太陽眼鏡，但氣場依然強勁，一步出機場就吸引不少粉絲索取簽名，而她亦非常親民有求必應。剛好她的好友姚晨就在她隨後出現，零粉絲接機的她就一於少理，我行我素步出機場，而在機場同一閘口的二人，其實距離非常接近，而且姚晨還望向了一回范冰冰那邊，但她完全沒有想前去打招呼的意思，當范冰冰透明就直接同她擦身而過，大家之後就各自坐車離去。而這一個畫面不禁令人覺得世態炎涼，昔日好友變了陌路人。

姚晨機場偶遇范冰冰沒有打招呼。（視覺中國）

姚晨同范冰冰曾有講有笑。（視覺中國）

過去范冰冰同姚晨老友鬼鬼，不時齊齊出席公開活動有講有笑，親如姐妹的舉動被人感覺是圈中難得一見的友誼。可是如今互相無視對方的存在，不禁令人覺得圈中的友誼果然非常現實。反而曾同范冰冰傳過不和的周迅就雪中送暖，日前被影到光顧范冰冰位於北京的美容院，用行動力破爭做「一姐」的謠傳。

周迅日前被影到光顧范冰冰位於北京的美容院。（娛樂有飯微博圖片）