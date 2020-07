艾美獎2020│HBO《保衛奇俠》提名最多　珍妮花安妮絲頓再爭視后

美國電視界奧斯卡的艾美獎(The Emmy Awards)將於今年9月21日舉行,香港時間昨晚(29/7)大會透過網上直播入圍名單。今年Netflix狀態大勇,以160項提名打破大會記錄,成為史上單屆獲得最多提名的影視串流平台,遙遙領先對手HBO的107項提名。不過HBO的《保衛奇俠》(Watchmen)憑26項提名成為入圍最多的劇集。

HBO少了神劇《權力遊戲》(Game of Thrones)的加持,氣勢被大大削弱。Netflix最多提名的劇集是《黑錢勝地》(Ozark),共獲得18項提名,跟另一部HBO《傳媒家族繼承人》(Succession)平分秋色,而Netflix大熱紀錄片《養虎為患》《Tiger King: Murder, Mayhem and Madness》亦有6項提名。

最佳劇情類劇集就共有8部入圍,包括《絕命律師》(Better Call Saul)、《王冠》(The Crown)、《怪奇物語》(Stranger Things)、《侍女的故事》(The Handmaid's Tale)、《The Mandalorian》、《嗜血嬌娃》(Killing Eve)、《傳媒家族繼承人》(Succession)及《黑錢勝地》(Ozark)。

另外,睽違15年回歸公仔箱的珍妮花安妮絲頓(Jennifer Aniston),亦憑Apple TV+劇《晨早直播室》(The Morning Show)獲得最佳女主角提名,對上一次她入圍同一獎項,是2004年,而2002年她已獲頒視后。頒獎典禮預計在9月21日舉行,但在新型冠狀肺炎(COVID-19)的疫情影響下,能夠如期舉行仍是未知數。

部分提名名單如下:

最佳女主角(劇情類)

Jennifer Aniston《晨早直播室》 (The Morning Show)

Olivia Colman《王冠》(The Crown)

Jodie Comer《嗜血嬌娃》(Killing Eve)

Laura Linney《黑錢勝地》(Ozark)

吳珊卓《嗜血嬌娃》(Killing Eve)

Zandaya《Euphoria》

最佳男主角(劇情類)

Jason Bateman《黑錢勝地》(Ozark)

Sterling Brown《This Is Us》

Steve Carell《晨早直播室》 (The Morning Show)

Brian Cox《傳媒家族繼承人》(Succession)

Jeremy Strong《傳媒家族繼承人》(Succession)

Billy Porter《Pose》

最佳女配角(劇情類)

Laura Dern《小謊言》(Big Little Lies) 梅麗史翠普《小謊言》(Big Little Lies)

Helena Bonham Carter《王冠》(The Crown)

Samira Wiley《侍女的故事》(The Handmaid's Tale)

Fiona Shaw《嗜血嬌娃》(Killing Eve)

Sarah Snook《傳媒家族繼承人》(Succession)

Thandie Newton《西部世界》(Westworld)

最佳男配角(劇情類)

Nicholas Braun《傳媒家族繼承人》(Succession)

Billy Crudup《晨早直播室》 (The Morning Show)

Kieran Culkin《傳媒家族繼承人》(Succession)

Mark Duplass《晨早直播室》 (The Morning Show)

Matthew Macfadyen《傳媒家族繼承人》(Succession)

Giancarlo Esposito《絕命律師》(Better Call Saul)

Bradley Whitford《侍女的故事》(The Handmaid's Tale)

Jeffrey Wright《西部世界》(Westworld)

最佳劇集(喜劇類)

《Curb Your Enthusiasm》

《Dead To Me》

《The Good Place》

《Insecure》

《The Kominsky Method》

《The Marvelous Mrs. Maisel》

《Schitt's Creek》

《What We Do in the Shadows》