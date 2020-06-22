Jessi拍MV着「FAKE」字衫自揭僭建：我個胸是假的！

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現年31歲的韓國hiphop女歌手Jessi（제시）一向敢作敢言，亦在鏡頭前大方談論自己的整容史，承認自己的胸部、眼睛和鼻子均有動過刀。日前她上綜藝節目《樂人傳》（악인전），提及自己在《Who Dat B》MV中的一套tube top上衣，上面寫着「FAKE」的字眼原來是擺明向大家宣布，自己的胸部就是假的！

Jessi過去曾承認自己的胸部、眼睛和鼻子均有動過刀。（Instagram：@jessicah_o）

Jessi特意拿出當時拍MV的白色tube top，講述製作這件衣服的故事，原來僅僅遮蓋到胸部的性感上衣是由Jessi本人親自設計：「上面寫着『FAKE』，就是因為我的胸部是假的！」坦率又不失幽默的樣子令嘉賓們捧腹大笑。

Jessi講述製作這件衣服的故事。（《樂人傳》影片截圖）

Jessi笑言衣服上面寫着「FAKE」，就是因為自己的胸部是假的！（《Who Dat B》MV影片截圖）

不是人人可以襯得起！（《樂人傳》影片截圖）

雖然Jessi的胸部加過工，不過她的身材比例卻非常優秀，不但四肢纖瘦，更有迷人的腹肌、螞蟻腰和翹臀，令不少女粉絲感到非常羨慕。

Jessi的身材實在太好了！（Instagram：@jessicah_o）

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