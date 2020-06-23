【乘風破浪的姐姐】于正拒做導師唔想評姐姐　轉做《哥哥》導師？

內地綜藝節目《乘風破浪的姐姐》爆紅，30位姐姐們的一舉一動都廣受外界關注。而節目已經播出了第二期，姐姐們亦進行了第一次公演非常精彩，即將在第二次公演就會迎來淘汰賽。在各位姐姐備戰之時，網上就盛傳內地「金牌監製」于正會擔任第三次公演導師，代表經理人公司老闆一方，而這個消息原來是千真萬確，可是就遭到于正的拒絕。

《乘風破浪的姐姐》非常受歡迎。（《乘風破浪的姐姐》微博圖片）

眾所周知，于正過去捧紅了不少女明星，就好似趙麗穎﹑楊冪等，是內地數一數二出色的製作人。而目前他創立的演藝公司「歡娛影視」亦製作了不少劇集，旗下藝人有超過10位以上，正正因為如此他則被《乘風破浪的姐姐》節目組邀請，代表其公司老闆的身份加入導師團，不過只是擔任一集導師而已，未知是否只是僅出現一集所以他完全沒有興趣就拒絕了，他在個人微博道：「節目組確實發出了邀請，但是我要去的話怎麼着也得是C位，坐在觀眾席上觀摩和備彩說感受不合適我，姐姐們大部分是我戲裡合作過的，這樣多沒面子。」

于正拒絕了節目的邀請。（于正微博圖片）

雖然于正拒絕了《乘風破浪的姐姐》節目，可是他就似乎對《披荊斬棘的哥哥》有興趣，事先放話表示自己在等《披荊斬棘的哥哥》，不禁令人猜測他是該節目的導師之一？而《披荊斬棘的哥哥》日前在湖南衛視旗下的網上平台芒果tv的招商會中出現名單內，以證明該節目確定會製作播出，令不少人非常期待。而節目未播網上就已經盛傳陳志朋﹑汪東城﹑陳翔﹑馬天宇﹑吳彥祖﹑尹子維﹑韓東君等人會加盟該節目，幾乎都是粒粒巨星未播話題已四起。

吳彥祖﹑尹子維﹑汪東城傳會加盟《披荊斬棘的哥哥》。（視覺中國）